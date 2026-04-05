Но перед покраской нужно выполнить несколько подготовительных шагов, чтобы результат был профессиональным. Об этом пишет Express.
Как покрасить стены как профессионал?
Специалисты советуют сначала выровнять поверхность стены – заполнить трещины и неровности шпаклевкой. После этого нужно дать ей высохнуть примерно час, а затем отшлифовать поверхность наждачной бумагой или шлифмашинкой. Это позволит убрать старые слои краски, пыль, волосы и другие мелкие дефекты, оставляя чистую и ровную основу для покраски.
Правильно окрашенные стены сделают дом дороже на вид / Фото Pinterest
Чтобы достичь "профессионального" результата, эксперты рекомендуют:
- сначала полностью убрать мебель из комнаты;
- накрыть пол и то, что нельзя вынести, защитными пленками или тканью;
- проверить стены, убрать гвозди, скобы и немного отодвинуть розетки, чтобы открыть поверхность;
- заклеить края (плинтусы, выключатели, розетки) малярной лентой;
- нанести не менее двух слоев грунтовки валиком и дать ей высохнуть не менее 3 часов;
- после высыхания красить края кистью, а основную часть стены валиком;
- после двух слоев краски оставить сохнуть минимум на 6 часов.
Также специалисты советуют ориентироваться на норму: примерно 1 литр краски на 10 метров квадратных стены. Это поможет рассчитать нужное количество краски для комнаты.
После высыхания нужно снять малярную ленту, проверить пропущенные места, закрутить розетки обратно, убрать защитные покрытия и тщательно пропылесосить комнату перед тем, как вернуть мебель.
Эксперты добавляют: для мелких зон лучше использовать кисть, а для больших поверхностей – валик, потому что он дает более ровное покрытие и более быстрый результат.
Какая краска делает интерьер дороже на вид?
Как пишет House Beautiful, независимо от стиля, цвет сильно влияет на настроение дома: спокойные синие и зеленые успокаивают, желтый добавляет тепла и энергии. Но если цель – делать интерьер более "дорогим" и элегантным, дизайнеры часто используют проверенные классические оттенки:
- Темно-синий – спокойный, универсальный, делает пространство более стильным. Хорошо сочетается с золотом и насыщенными цветами.
- Оливковый зеленый – создает уют и "дорогой" эффект, хорошо подходит для стен, потолка или деталей.
- Темно-бордовый – глубокий винный цвет, добавляет роскоши и драматичности.
- Темный бирюзовый – более смелый вариант, добавляет глубины и контраста.
- Сливовый фиолетовый – ассоциируется с роскошью, хорошо сочетается с золотом.
- Мягкий белый – чистый и спокойный фон, делает интерьер элегантным.
- Теплый тауп – нейтральный, но "дорогой" на вид оттенок.
- Темно-серый – стильный и современный, добавляет глубины.
- Пылевой голубой – сдержанный, элегантный и мягкий.
- Фактурный белый – не столько цвет, сколько текстура, которая добавляет роскоши.
- Светло-зеленый – свежий, светлый, делает пространство более легким и современным.
Эти цвета в сочетании с правильными материалами (дерево, металл, текстиль) создают более дорогой и продуманный вид интерьера.
Как почистить старый диван, чтобы он был на вид как новый?
Со временем диван пачкается, появляются пятна и запахи, а обычная чистка не всегда помогает. Есть простой способ: смесь соды, кукурузного крахмала и эфирного масла чайного дерева. Она убирает запахи, жир и частично обеззараживает ткань.