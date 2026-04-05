Але перед фарбуванням потрібно виконати кілька підготовчих кроків, щоб результат був професійним. Про це пише Express.
Як пофарбувати стіни наче професіонал?
Фахівці радять спочатку вирівняти поверхню стіни – заповнити тріщини та нерівності шпаклівкою. Після цього потрібно дати їй висохнути приблизно годину, а потім відшліфувати поверхню наждачним папером або шліфмашинкою. Це дозволить прибрати старі шари фарби, пил, волосся та інші дрібні дефекти, залишаючи чисту й рівну основу для фарбування.
Правильно пофарбовані стіни зроблять дім дорожчим на вигляд
Щоб досягти "професійного" результату, експерти рекомендують:
- спочатку повністю прибрати меблі з кімнати;
- накрити підлогу й те, що не можна винести, захисними плівками або тканиною;
- перевірити стіни, прибрати цвяхи, скоби та трохи відсунути розетки, щоб відкрити поверхню;
- заклеїти краї (плінтуси, вимикачі, розетки) малярною стрічкою;
- нанести щонайменше два шари ґрунтовки валиком і дати їй висохнути щонайменше 3 години;
- після висихання фарбувати краї пензлем, а основну частину стіни валиком;
- після двох шарів фарби залишити сохнути мінімум на 6 годин.
Також фахівці радять орієнтуватися на норму: приблизно 1 літр фарби на 10 метрів квадратних стіни. Це допоможе розрахувати потрібну кількість фарби для кімнати.
Після висихання потрібно зняти малярну стрічку, перевірити пропущені місця, закрутити розетки назад, прибрати захисні покриття і ретельно пропилососити кімнату перед тим, як повернути меблі.
Експерти додають: для дрібних зон краще використовувати пензель, а для великих поверхонь – валик, бо він дає рівніше покриття і швидший результат.
Яка фарба робить інтер'єр дорожчим на вигляд?
Як пише House Beautiful, незалежно від стилю, колір сильно впливає на настрій дому: спокійні сині й зелені заспокоюють, жовтий додає тепла й енергії. Але якщо мета – робити інтер'єр більш "дорогим" і елегантним, дизайнери часто використовують перевірені класичні відтінки:
- Темно-синій – спокійний, універсальний, робить простір більш стильним. Добре поєднується із золотом і насиченими кольорами.
- Оливковий зелений – створює затишок і "дорогий" ефект, гарно підходить для стін, стелі або деталей.
- Темно-бордовий – глибокий винний колір, додає розкоші й драматичності.
- Темний бірюзовий – більш сміливий варіант, додає глибини та контрасту.
- Сливовий фіолетовий – асоціюється з розкішшю, добре поєднується із золотом.
- М'який білий – чистий і спокійний фон, робить інтер'єр елегантним.
- Теплий тауп – нейтральний, але "дорогий" на вигляд відтінок.
- Темно-сірий – стильний і сучасний, додає глибини.
- Пиловий блакитний – стриманий, елегантний і м'який.
- Фактурний білий – не стільки колір, скільки текстура, яка додає розкоші.
- Світло-зелений – свіжий, світлий, робить простір легшим і сучасним.
Ці кольори в поєднанні з правильними матеріалами (дерево, метал, текстиль) створюють більш дорогий і продуманий вигляд інтер'єру.
Як почистити старий диван, щоб він був на вигляд як новий?
З часом диван брудниться, з'являються плями й запахи, а звичайне чищення не завжди допомагає. Є простий спосіб: суміш соди, кукурудзяного крохмалю та ефірної олії чайного дерева. Вона прибирає запахи, жир і частково знезаражує тканину.