24 Канал з посиланням на Enviroliteracy.org розкаже, як безпечно зволожити повітря у зимовий період.

Дивіться також Тиха загроза вашій оселі: чому не можна залишати дверцята пральної машинки відкритими

Що можна поставити чи повісити на батарею?

Миски з водою – поставити на підвіконня або на підставку поблизу батареї: нагрівання сприяє поступовому випаровуванню, що підвищує вологість у кімнаті.

Мокру тканину або рушник – змочіть рушник водою і повісьте його над батареєю чи поблизу: тепло підсилює випаровування. Це працює як своєрідний "домашній зволожувач".



Що можна поставити чи повісити на батарею / Фото Unsplash

Як ще можна зволожити повітря в кімнаті?

Кімнатні рослини – вони через транспірацію (випаровування вологи з листя) теж зволожують повітря. Але важливо не ставити їх так, щоб вони пересохли від тепла батареї. Сушіння білизни в приміщенні – мокра білизна, висохнувши, віддає вологу в повітря; це працює як природний зволожувач. Регулярне провітрювання та вологе прибирання – свіже повітря та волога підлог або столів допомагають підтримувати оптимальну вологість.

На що звернути увагу? Southern Living пише, що ефект від мисок з водою або мокрих рушників буде більш помітний у менших кімнатах – у великому приміщенні одного зволожувального пункту може бути недостатньо. Якщо залишати тканину мокрою постійно – може з'явитися неприємний запах або цвіль. Треба час від часу змінювати воду, сушити рушники або контролювати вологість.

Чому важливо не "перезволожити" кімнату?

Раніше ми писали, що надмірна вологість в оселі здатна спричинити безліч проблем. Вона може викликати плісняву, алергії та пошкодження меблів. Для боротьби з вологістю рекомендується забезпечити циркуляцію повітря, використовувати осушувачі, перевірити труби та стики, утеплити стіни та вікна, а також використовувати народні засоби, як-от сіль чи сода.