Надмірна вологість може спричинити появу плісняви, алергії, пошкодження меблів і оздоблення. Оновні причини сирості та ефективні способи її усунення розповідає 24 Канал.

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Причини появи сирості

Перш ніж боротися з вологістю, важливо з’ясувати, чому вона з’явилася. Найпоширеніші причини:

Недостатня вентиляція – повітря застоюється, а волога не має куди подітися.

Проблеми з гідроізоляцією – зокрема у квартирах на перших або останніх поверхах.

Стара або пошкоджена сантехніка – протікання труб чи конденсат на них.

Підвищена вологість ззовні – особливо у вологому кліматі або в будинках без утеплення.

Сушка білизни в приміщенні – велика кількість пари залишається в повітрі.

Як позбутись сирості

Найперше, що слід зробити – це забезпечити циркуляцію повітря:

регулярно провітрюйте приміщення (особливо кухню, ванну, спальню);

не загромаджуйте меблями вентиляційні решітки;

встановіть витяжку на кухні та у ванній;

у разі потреби – придбайте витяжний вентилятор.

Як знизити рівень вологості: дивіться відео

Також розгляньте використання осушувача повітря. Побутові осушувачі здатні знизити рівень вологості до комфортного (40 – 60%). Це особливо актуально для погано провітрюваних або вологих приміщень.

Якщо ж це не допомагає, перевірте труби, стики, батареї – навіть невелике протікання може спричинити постійну вологу. Також перевірте стан вікон і стін – у разі потреби замініть ущільнювачі, герметики або відновіть гідроізоляцію.

Крім того, звернуть увагу на утеплення стін та вікон. Холодні стіни часто стають причиною конденсату. Утеплення зовнішніх стін, встановлення енергоефективних вікон допоможуть зменшити перепади температур і утворення вологи.

Разом з тим у пригоді можуть стати й народні засоби проти сирості. Розміщення мисочок із сіллю, содою або активованим вугіллям може допомогти вбирати вологу.

Профілактика появи сирості

Щоб уникнути проблем із вологою, сушіть білизну на балконі або у добре провітрюваному приміщенні.

Також регулярно перевіряйте стан водопровідних систем й не допускайте переповнення кімнат меблями – це порушує рух повітря.

Після приготування ж їжі обов’язково відкривайте вікна або вмикайте витяжку.

Крім того, не залишайте воду стояти у вазах, відрах, відкритих посудинах.

До речі, рівень вологості може бути не тільки надмірним, а й недостатнім. Тоді можна підвищити вологість вдома народними методами.