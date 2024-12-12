Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, хороша новина полягає в тому, що зміна деяких повсякденних звичок може допомогти збільшити вологість повітря у домі. Як це зробити, розповідаємо далі.

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Поставте ємності з водою

Один із найпростіших способів зволожити сухе повітря – розставити миски або блюдця з водою у будинку. Ідеально для цього підійдуть широкі підвіконня або радіатори, оскільки сонячне світло чи тепло від обігрівача зможе нагріти воду і допомогти їй швидше випаруватися.

Кип'ятіть воду на плиті

Нагрівання каструлі з водою на плиті швидко додає вологи в повітря, але ніколи не слід залишати посуд на конфорці без нагляду. Коли вода закипить, каструля стане небезпечно гарячою.

Сконструюйте зволожувач повітря для рослин

Якщо у вас є кімнатні рослини, низька вологість може нашкодити їм. Аби додати вологості своєму помешканню та разом з тим подбати про рослини, наповніть піддон камінням або галькою та налийте достатньо води, щоб покрити дно, залишивши верхні камінці сухими. Помістіть рослини в горщиках на гальку, і природне випаровування збереже їх та вашу кімнату зволоженими.

Залишайте двері у ванну відчиненими

Дозволяйте парі, що утворюється у ванній кімнаті після приймання душу, виходити назовні та наповнювати інші кімнати необхідною вологою. Якщо ж ви віддаєте перевагу ванній, не зливайте воду відразу після купання. Замість цього дайте їй постояти й охолонути природним шляхом.

Вішайте свій одяг сушитися природним шляхом

Встановіть вдома сушарку чи повісьте мотузку для білизни в одній з кімнат. Крім того, що це зволожуватиме ваш простір, таке рішення також є більш економним та екосвідомим, ніж використання сушильної машинки.