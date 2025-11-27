Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Daily Dot.

Чому не варто залишати двері пралки відчиненими?

Головна причина – потенційна поява цвілі та неприємного запаху. Волога всередині барабану і гумового ущільнювача може стати середовищем для розвитку бактерій і грибків. Це не лише погіршує запах у пралці, а й може призвести до забруднення одягу при наступних праннях.

Ще одна небезпека – пошкодження техніки. Якщо дверцята залишаються відчиненими, на них можуть потрапляти сторонні предмети, а гумове ущільнення може деформуватися або висохнути швидше, скорочуючи термін служби машини.

Що варто робити?

Фахівці HomeGearGeek радять після прання протирати ущільнювач сухою ганчіркою і закривати дверцята. Для повного висихання барабана можна залишати дверцята прищепленими, тобто трохи відкритими, але без ризику, що діти або тварини втрутяться. Дотримання цих простих правил допомагає зберегти техніку в робочому стані та уникнути неприємних запахів.



Як правильно доглядати за пралкою?

