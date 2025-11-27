Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Daily Dot.
Почему не стоит оставлять дверь стиралки открытой?
Главная причина – потенциальное появление плесени и неприятного запаха. Влага внутри барабана и резинового уплотнителя может стать средой для развития бактерий и грибков. Это не только ухудшает запах в стиралке, но и может привести к загрязнению одежды при последующих стирках.
Еще одна опасность – повреждение техники. Если дверца остается открытой, на нее могут попадать посторонние предметы, а резиновое уплотнение может деформироваться или высохнуть быстрее, сокращая срок службы машины.
Что стоит делать?
Специалисты HomeGearGeek советуют после стирки протирать уплотнитель сухой тряпкой и закрывать дверцу. Для полного высыхания барабана можно оставлять дверцу прищепленной, то есть немного открытой, но без риска, что дети или животные вмешаются. Соблюдение этих простых правил помогает сохранить технику в рабочем состоянии и избежать неприятных запахов.
Почему нельзя оставлять дверцу стиральной машины открытой / Фото Africa Images
Как правильно ухаживать за стиралкой?
Ранее мы писали, что важно правильно ухаживать за стиральной машинкой, чтобы она прослужила как можно дольше. К примеру, нужно:
- мыть стиральную машинку как изнутри, так и снаружи, чтобы она прослужила как можно дольше;
- чистить барабан стиральной машинки с помощью специальных средств или обычной лимонной кислотой.