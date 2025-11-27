Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Daily Dot.

Почему не стоит оставлять дверь стиралки открытой?

Главная причина – потенциальное появление плесени и неприятного запаха. Влага внутри барабана и резинового уплотнителя может стать средой для развития бактерий и грибков. Это не только ухудшает запах в стиралке, но и может привести к загрязнению одежды при последующих стирках.

Еще одна опасность – повреждение техники. Если дверца остается открытой, на нее могут попадать посторонние предметы, а резиновое уплотнение может деформироваться или высохнуть быстрее, сокращая срок службы машины.

Что стоит делать?

Специалисты HomeGearGeek советуют после стирки протирать уплотнитель сухой тряпкой и закрывать дверцу. Для полного высыхания барабана можно оставлять дверцу прищепленной, то есть немного открытой, но без риска, что дети или животные вмешаются. Соблюдение этих простых правил помогает сохранить технику в рабочем состоянии и избежать неприятных запахов.



Почему нельзя оставлять дверцу стиральной машины открытой / Фото Africa Images

Как правильно ухаживать за стиралкой?

