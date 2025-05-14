Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TikTok-видео пользовательницы @black.mamba.diana.
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Как ухаживать за стиральной машинкой
Пользовательница отметила, что важно ухаживать за стиральной машинкой, чтобы она как можно дольше и эффективно прослужила. Так, женщина поделилась следующими рекомендациями:
- Мыть отсеки для порошка
Здесь накапливается много грязи и остатков от порошка или кондиционера. Если его вовремя не удалять, то со временем он может въесться в пластик, и отсеки навсегда останутся грязными. Однако речь идет не только об эстетическом виде. Со временем там может появиться грибок, поэтому отсеки для порошка обязательно надо мыть.
- Мыть нишу для отсеков
Важно мыть не только сами отсеки, но и нишу, куда они вставляются. Там также может накапливаться грязь и остатки порошка. Из-за застоявшихся средств вещи после стирки могут неприятно пахнуть.
- Чистить барабан
Барабан стиральной машинки также нуждается в уходе. Его можно чистить как с помощью специальных средств, так и с помощью обычной лимонной кислоты. Достаточно засыпать 1 пакетик лимонной кислоты в барабан, а также в отсек для порошка, выбрать режим, чтобы выставить температуру стирки 60 градусов, и запустить один цикл. Это поможет избавиться от накипи, который образуется в стиралке.
- Вытирать грязь под резинкой
Возле барабана установлена специальная резинка, которая не пропускает воду и плотно держит дверцу закрытой во время стирки. После каждого цикла в этом уплотнителе могут собираться волосы, катышки с одежды или другая грязь. Важно всегда удалять эту грязь под резинкой, чтобы вещи после стирки были чистыми и не имели неприятного запаха.
- Мыть стеклянную дверцу барабана
Часто о стеклянной дверце барабана забывают, однако их также надо мыть. Как изнутри, так и снаружи, они могут накапливать грязь и волосы. Важно поддерживать их в чистоте, чтобы вещи после стирки оставались чистыми.
Как ухаживать за стиралкой: смотрите видео
Также важно протирать корпус стиральной машины, чтобы на ней не оставалась лишняя влага, которая может вызвать коррозию корпуса.
К слову, ранее 24 Канал рассказал о признаках, что стиралка скоро сломается. Это могут быть как проблемы с самой стиралкой, так и с вещами, которые повреждены или грязные после стирки.