Игнорируя мелкие поломки и проблемы – вы рискуете испортить одежду или получить более серьезные проблемы. Несколько признаков, что стиральную машину пора заменить, рассказывает 24 Канал.

К теме Сколько служит сушильная машина и какие признаки, что технику пора заменить

Частые поломки

Если вы вызываете мастера чаще, чем раз в несколько лет, это тревожный знак. Постоянные ремонты стоят дорого, и рано или поздно их сумма превышает стоимость новой машины.

Сильный шум и вибрации

Машина начала греметь или сильно дрожать во время стирки? Это может свидетельствовать об изношенных амортизаторах, проблемах с барабаном или подшипниками. Иногда это можно починить, но у старых моделей ремонт часто нецелесообразен.

Протекание воды

Даже незначительное протекание – повод насторожиться. Это может означать трещину в баке, проблемы с уплотнителями или соединениями. Если вода постоянно появляется под машинкой – технику стоит заменить.

Неисправная стиралка может представлять опасность / Фото Freepik

Барабан вращается нестабильно

Барабан не крутится или делает это рывками? Это может свидетельствовать о неисправности двигателя или электроники. Подобные проблемы часто оказываются дорогими в ремонте, особенно у старых моделей.

Одежда не отстирывается или остается влажной

Если вещи после стирки остаются грязными или слишком влажными – возможно, машина уже не справляется со своей главной задачей. Причина может быть в электронике, моторе или неисправном отжиме.

Появление ржавчины

Ржавчина на корпусе или внутри барабана – это не только эстетическая проблема. Со временем она может перейти на одежду или даже привести к протеканию. Если ржавчина появилась в труднодоступных местах, лучше не медлить со сменой машины.

Машина старая и неэкономная

Если вашей машине более 10 лет, даже без поломок стоит задуматься о замене. Современные модели потребляют меньше воды и электроэнергии, имеют более эффективные программы стирки и лучше защищают ткани.

К слову, чтобы стиральная машина служила более исправно и долго, важно правильно ее устанавливать.