Сколько служат сушильные машины – сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

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Сколько в среднем служит сушильная машина

Сушильные машины, как и стиралки, имеют горизонтальную или вертикальную загрузку. По словам специалистов, в среднем техника может прослужить от 10 до 13 лет. Однако это зависит от эксплуатации и регулярного обслуживания.

Интересно. Стирально-сушильные машины служат значительно меньше. В среднем такая техника эффективно работает от 5 до 7 лет.

Как и с другой техникой, на долговечность сушилки влияют несколько факторов. В частности говорится о:

Использование сушилки

Во-первых, не следует перегружать сушильную машину. Во-вторых, чтобы продлевать срок службы техники, следует использовать ее несколько раз в неделю, а не каждый день.

Техническое обслуживание

Как и другая техника, сушильные машины нуждаются в регулярной очистке, замены некоторых деталей и обслуживания. Однако многие люди игнорируют простые шаги по обслуживанию техники.

Монтаж

Правильная установка в подходящем месте также улучшает долговечность. Убедитесь, что машина расположена ровно и есть достаточно места для вентиляции. Избегайте влажной среды, которая может вызвать коррозию деталей. Обратите внимание на скопление воды, утечки и забитые вентиляционные отверстия.



Признаки, что сушилка скоро сломается / Фото Freepik

Признаки, что сушильную машину пора менять

Одежда долго сушится

Если одежда сушится 60 – 90 минут на одну загрузку вместо 30 – 45 минут, возможно, вышел из строя нагревательный элемент. Более долгий срок сушки может означать, что прибор следует заменить.

Шумная работа

Скрежет или громкий лязг указывают на изношенные движущиеся части. Вероятно, техника нуждается в ремонте и замене нескольких элементов.

Слишком горячая одежда

Если одежда, которую достают из сушильной машины слишком горячая, то, вероятно, датчики техники неисправны. Перегрев может спровоцировать более серьезные повреждения или же сигнализирует о том, что технику пора заменить.

К слову, ранее эксперты поделились советами, как выбрать сушильную машину. В частности, при выборе техники важно учесть класс энергопотребления, тип отвода влаги, максимальную загрузку и ряд других функций.