Скільки служать сушильні машини – повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

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Скільки у середньому служить сушильна машина

Сушильні машини, як і пралки, мають горизонтальне або вертикальне завантаження. За словами фахівців, у середньому техніка може прослужити від 10 до 13 років. Однак це залежить від експлуатації та регулярного обслуговування.

Цікаво. Прально-сушильні машини служать значно менше. У середньому така техніка ефективно працює від 5 до 7 років.

Як і з іншою технікою, на довговічність сушарки впливають кілька факторів. Зокрема мовиться про:

Використання сушарки

По-перше, не слід перевантажувати сушильну машину. По-друге, аби продовжувати термін служби техніки, слід використовувати її кілька разів на тиждень, а не кожного дня.

Технічне обслуговування

Як і інша техніка, сушильні машини потребують регулярного очищення, заміни деяких деталей та обслуговування. Однак багато людей ігнорують прості кроки з обслуговування техніки.

Монтаж

Правильна установка у відповідному місці також покращує довговічність. Переконайтеся, що машина розташована рівно і є достатньо місця для вентиляції. Уникайте вологого середовища, яке може викликати корозію деталей. Зверніть увагу на скупчення води, витоки та забиті вентиляційні отвори.



Ознаки, що сушарка скоро зламається / Фото Freepik

Ознаки, що сушильну машину пора міняти

Одяг довго сушиться

Якщо одяг сушиться 60 – 90 хвилин на одне завантаження замість 30 – 45 хвилин, можливо, вийшов з ладу нагрівальний елемент. Довший термін сушки може означати, що прилад слід замінити.

Шумна робота

Скрегіт або гучний брязкіт вказують на зношені рухомі частини. Ймовірно, техніка потребує ремонту та заміни кількох елементів.

Занадто гарячий одяг

Якщо одяг, який дістають з сушильної машини занадто гарячий, то, ймовірно, датчики техніки несправні. Перегрів може спровокувати більш серйозні пошкодження або ж сигналізує про те, що техніку час замінити.

До слова, раніше експерти поділилися порадами, як обрати сушильну машину. Зокрема, при виборі техніки важливо врахувати клас енергоспоживання, тип відведення вологи, максимальне завантаження та низку інших функцій.