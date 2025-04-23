Загалом, існують ознаки, які вказують, що холодильник скоро зламається. Що сигналізує про те, що пора замінити прилад, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

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Дивні чи нові звуки

Холодильник завжди шумить, коли працює. Однак нові або дивні звуки, які доносяться з холодильника, часто вказують на основну проблему всередині приладу. Навіть помітне посилення нормальних звуків холодильника може свідчити про несправність.

Швидко псується їжа

Якщо їжа почала псуватися швидше, хоча її термін придатності ще не вичерпався, то, можливо, холодильник вже не підтримує задану низьку температуру. У такому випадку слід звернутися до фахівця, адже проблема може бути незначною, на кшталт заміни прокладки дверцят.



Холодильник пора міняти, якщо швидко псується їжа / Фото Freepik

Висока температура

Періодично перевіряйте показники температури холодильника та контролюйте їх. Якщо всередині немає відповідних показників, то просто покладіть термометр всередину. Якщо прилад не набирає встановленої температури, то, ймовірно, слід його замінити.

Морозилка перемерзає

Якщо у морозилці накопичується іній чи лід, то це ключовий показник, що холодильник працює неправильно. Можливо, проблему зможе вирішити ремонт та заміна деяких деталей, а, можливо, слід придбати нову техніку.



Коли слід оновити холодильник / Фото Freepik

Зросли рахунки за електроенергію

Якщо рахунки за електроенергію різко зросли, але побутових приладів не побільшало, ймовірно, причиною цього є неправильна робота холодильника. Високе споживання електроенергії часто спричинене ефективним охолодженням холодильника, що змушує його запускати цикл охолодження частіше, ніж слід.

Конденсат

Якщо холодильник "пітніє", тобто накопичує конденсат на зовнішній поверхні, це може бути пов'язано з несправною або зношеною прокладкою дверей. ЦЕ можна вирішити заміною прокладки на дверях. Однак, якщо після ремонту проблема не зникла, то вочевидь, доведеться купувати новий прилад.



Які проблеми з холодильником можуть бути / Фото Freepik

Надлишкове тепловиділення

Під час роботи холодильники виробляють тепло, яке часто виділяється позаду приладу. Якщо ви помітили, що холодильник або стає занадто гарячим, або взагалі не охолоджується, є велика ймовірність, що йому важко працювати. Якщо цей надлишок тепла поєднується з поганим охолодженням, то це серйозна проблема для техніки.

Вік

При регулярному обслуговуванні та правильній експлуатації холодильник може пропрацювати і понад 15 років. Однак, якщо стара техніка вже дуже часто ламається, то доцільніше придбати нову.

Раніше фахівці поділилися дієвими порадами, як зробити так, аби холодильник споживав менше електроенергії. Як виявилося, лише один холодильник може споживати на місяць до 100 кіловатів електроенергії.