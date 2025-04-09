Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Beko.

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Чи може холодильник витрачати менше світла

Обійтися у сучасному світі без холодильника – неможливо. Оскільки ця побутова техніка 24/7 під'єднана до мережі, то споживає чимало електроенергії.

Для довідки. За різними підрахунками, холодильник може споживати від 30 до 100 кіловатів на місяць. Це залежить від енергоефективності пристрою, розміру холодильника, умов експлуатації та, звісно, віку.

Хоча відмовитися від холодильника неможливо, але можна суттєво знизити електроспоживання та зменшити рахунки за світло. Так, фахівці дають кілька порад щодо експлуатації холодильників:

Замініть старі ущільнювачі

Щоб холодильник споживав менше електроенергії, повинна бути хороша гумка та щільне прилягання дверцят. Якщо ущільнювач з часом зносився і став пропускати холод, то варто його замінити. Перевірити це можна за допомогою легкого лайфхаку: у холодильник слід покласти ліхтарик та ввімкнути його, якщо через закриті дверцята видно світло ліхтарика – ущільнювач пора замінити.

Правильне розташування холодильника

В інструкції щодо експлуатації чітко вказано, як повинен стояти холодильник. Якщо він встановлений занадто близько до стіни, то погіршується вентиляція і техніка швидко гріється. За словами експертів, від кожної зі стін повинно бути щонайменше 5 сантиметрів вільного простору для вентиляції.

Підвищити температуру

Якщо холодильник споживає багато електроенергії, то, можливо, варто змінити температурний режим. Встановіть у морозилці не -18 градусів, а -15; у холодильній камері – +5. Ви здивуєтеся, але навіть такі незначні зміни вплинуть на зменшення споживання електроенергії.

Правильне розташування продуктів

У холодильнику також варто дотримуватися правил щодо розставлення продуктів. Фахівці не рекомендують навантажувати одну полицю. Натомість продукти варто розставляти рівномірно на кожну полицю.

Не залишайте двері відчиненими

Можна легко відволіктися і залишити дверцята холодильника відкритими або нещільно закрити їх. Через це всередині температура буде завжди високою, а техніка буде працювати на максимум, аби досягти потрібного зниження температури. Через це зростатиме електроспоживання.

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