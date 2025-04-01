Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, перш ніж викликати спеціаліста, варто самостійно перевірити деякі можливі причини несправності. Основні фактори, що можуть впливати на роботу системи кондиціонування, та способи їх усунення, розповідаємо далі.

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Перевірте налаштування термостата

Іноді проблема криється в неправильному налаштуванні термостата. Якщо він встановлений у режим "вентилятор", пристрій просто циркулюватиме повітря, але не охолоджуватиме його. Встановіть режим "автоматичний", щоб кондиціонер включався за необхідності.

Замініть брудний фільтр

Засмічені фільтри ускладнюють циркуляцію повітря та можуть призвести до перегріву системи. Якщо фільтр виглядає брудним або забитим пилом, його потрібно почистити або замінити. Експерти рекомендують оновлювати фільтри кожні 2 – 3 місяці, особливо якщо вдома є домашні тварини.

Очистьте злив конденсату

Якщо шланг для зливу конденсату засмічений, це може вплинути на роботу кондиціонера. Перевірте його на наявність плісняви або водоростей. Усунути засмічення можна за допомогою пилососа або заливши в дренажний отвір трохи білого оцту.

Дослідіть повітроводи

Якщо в одних кімнатах кондиціонер працює нормально, а в інших ні, можливо, є проблема з повітропроводами. Перевірте їх на наявність витоків або пошкоджень. Якщо виявите несправність, можна спробувати заклеїти її спеціальною стрічкою.

Не завжди відсутність холоду свідчить про серйозну проблему / Фото Freepik

Очистьте компресорний блок

Зовнішній компресор може втрачати ефективність через накопичене листя, пил або сміття. Очистьте простір навколо нього та переконайтеся, що ніщо не перешкоджає вільному проходженню повітря.

Перевірте змійовики випарника та конденсатора

Брудні змійовики можуть значно знизити ефективність охолодження. Для очищення внутрішніх змійовиків використовуйте спеціальний пінний очищувач, а для зовнішніх – засіб, який потрібно змити водою. Обов’язково вимкніть живлення перед очищенням.

Переконайтеся, що кондиціонер має достатню потужність

Якщо ви нещодавно розширили житлову площу, можливо, ваш кондиціонер просто не справляється з обсягом приміщення. В цьому випадку варто розглянути варіант встановлення потужнішої моделі.

Перевірте запобіжники та автоматичні вимикачі

Перегорілий запобіжник або спрацьований автоматичний вимикач можуть бути причиною несправності. Якщо система вимикається, навіть після повторного включення, можливо, потрібно викликати фахівця.

Долийте холодоагент

Якщо у системі недостатньо холодоагенту, кондиціонер може працювати, але не охолоджувати повітря. Ця процедура потребує спеціального обладнання та навичок, тому краще довірити її професіоналам.

До речі, кондиціонери можна використовувати не тільки для охолодження приміщення, а й період міжсезоння для обігріву.