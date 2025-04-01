Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, прежде чем вызвать специалиста, стоит самостоятельно проверить некоторые возможные причины неисправности. Основные факторы, которые могут влиять на работу системы кондиционирования, и способы их устранения, рассказываем далее.

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Проверьте настройки термостата

Иногда проблема кроется в неправильной настройке термостата. Если он установлен в режим "вентилятор", устройство просто будет циркулировать воздух, но не охлаждать его. Установите режим "автоматический", чтобы кондиционер включался при необходимости.

Замените грязный фильтр

Засоренные фильтры затрудняют циркуляцию воздуха и могут привести к перегреву системы. Если фильтр выглядит грязным или забитым пылью, его нужно почистить или заменить. Эксперты рекомендуют обновлять фильтры каждые 2 – 3 месяца, особенно если дома есть домашние животные.

Очистите слив конденсата

Если шланг для слива конденсата засорен, это может повлиять на работу кондиционера. Проверьте его на наличие плесени или водорослей. Устранить засор можно с помощью пылесоса или залив в дренажное отверстие немного белого уксуса.

Исследуйте воздуховоды

Если в одних комнатах кондиционер работает нормально, а в других нет, возможно, есть проблема с воздуховодами. Проверьте их на наличие утечек или повреждений. Если обнаружите неисправность, можно попробовать заклеить ее специальной лентой.

Не всегда отсутствие холода свидетельствует о серьезной проблеме / Фото Freepik

Очистите компрессорный блок

Внешний компрессор может терять эффективность из-за накопленных листьев, пыли или мусора. Очистите пространство вокруг него и убедитесь, что ничто не препятствует свободному прохождению воздуха.

Проверьте змеевики испарителя и конденсатора

Грязные змеевики могут значительно снизить эффективность охлаждения. Для очистки внутренних змеевиков используйте специальный пенный очиститель, а для внешних – средство, которое нужно смыть водой. Обязательно выключите питание перед очисткой.

Убедитесь, что кондиционер имеет достаточную мощность

Если вы недавно расширили жилую площадь, возможно, ваш кондиционер просто не справляется с объемом помещения. В этом случае стоит рассмотреть вариант установки более мощной модели.

Проверьте предохранители и автоматические выключатели

Перегоревший предохранитель или сработавший автоматический выключатель могут быть причиной неисправности. Если система выключается, даже после повторного включения, возможно, нужно вызвать специалиста.

Долейте хладагент

Если в системе недостаточно хладагента, кондиционер может работать, но не охлаждать воздух. Эта процедура требует специального оборудования и навыков, поэтому лучше доверить ее профессионалам.

Кстати, кондиционеры можно использовать не только для охлаждения помещения, но и период межсезонья для обогрева.