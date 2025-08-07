Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, из-за того, как кондиционеры работают, удаляя влагу из воздуха, а также охлаждая его, они потенциально могут размножать опасные микробы. Представляет ли это серьезные риски и как их избежать, рассказываем далее.

Почему загрязняются кондиционеры?

Влага и органические вещества – основные факторы, способствующие росту микробов в кондиционерах. Все, что попадает в воздух – перхоть домашних животных, споры плесени, пыль или бактерии – может осесть на внутренних компонентах устройства. Больше всего подвержены этому охлаждающие катушки, на которых образуется конденсат во время охлаждения воздуха.

Если спора плесени попадает на влажную поверхность катушки, она может быстро развиться в живую колонию, что останется незаметной на первых этапах.

Как определить, может ли в кондиционере быть плесень или рост микробов?

Существует ряд предупреждающих признаков, которые могут сигнализировать о том, что кондиционер может вызывать проблему:

Видимый рост плесени. Если вы откроете кондиционер, чтобы проверите фильтры, можете увидеть пятна белой, зеленой, серой или даже розовой плесени с порошкообразной, скользкой или пушистой текстурой.

Затхлый или влажный запах во время работы устройства. Плесень выделяет микробные летучие органические соединения, которые имеют характерный запах.

Ухудшение самочувствия дома. Симптомы, такие как головная боль, заложенность носа, кашель, усталость или затуманивание сознания, могут быть реакцией на микробы в воздухе.

Выявление проблемы во время профессионального обслуживания. Специалист может обнаружить признаки загрязнения во время техосмотра.

Кондиционер может загрязняться / Фото Freepik

Что делать, если обнаружили плесень в кондиционере?

Лучше всего – обращаться к специалистам. Профессионал сможет проверить испарители, дренажные лотки, уровень влаги и признаки роста микроорганизмов. В сложных случаях может понадобиться полная дезинфекция или даже восстановление системы, поэтому это лучше доверить специалисту.

Если же заражение минимальное, можно попробовать очистить кондиционер самостоятельно. Для этого:

Очистите решетки, фильтры и все поверхности, к которым можно получить доступ, средством против плесени.

Дайте устройству полностью высохнуть (не менее 24 часов).

Убедитесь, что установка позволяет влаге выходить наружу, а не скапливаться внутри.

Как предотвратить появление плесени или других загрязнителей в кондиционере?

Регулярно очищайте и проверяйте фильтры.

Следите за влажностью в помещении. Чрезмерная влажность способствует росту плесени.

Проводите плановое техническое обслуживание кондиционера, особенно перед сезоном активного использования.

Обеспечьте правильную установку кондиционера, во избежание задержки влаги в системе.

К слову, если кондиционер вызывает опасения, сохранить прохладу в жару можно "методом пещерного человека".