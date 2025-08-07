Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, через те, як кондиціонери працюють, видаляючи вологу з повітря, а також охолоджуючи його, вони потенційно можуть розмножувати небезпечні мікроби. Чи становить це серйозні ризики та як їх уникнути, розповідаємо далі.

Чому забруднюються кондиціонери?

Волога та органічні речовини – основні чинники, що сприяють росту мікробів у кондиціонерах. Усе, що потрапляє у повітря – лупа домашніх тварин, спори цвілі, пил або бактерії – може осісти на внутрішніх компонентах пристрою. Найбільше піддаються цьому охолоджувальні котушки, на яких утворюється конденсат під час охолодження повітря.

Якщо спора цвілі потрапляє на вологу поверхню котушки, вона може швидко розвинутись у живу колонію, що залишиться непомітною на перших етапах.

Як визначити, чи у кондиціонері може бути цвіль або ріст мікробів?

Існує низка попереджувальних ознак, які можуть сигналізувати про те, що кондиціонер може спричиняти проблему:

Видимий ріст цвілі. Якщо ви відкриєте кондиціонер, щоб перевірите фільтри, можете побачити плями білої, зеленої, сірої або навіть рожевої цвілі з порошкоподібною, слизькою або пухнастою текстурою.

Затхлий або вологий запах під час роботи пристрою. Цвіль виділяє мікробні леткі органічні сполуки, які мають характерний запах.

Погіршення самопочуття вдома. Симптоми, як-от головний біль, закладеність носа, кашель, втома чи затуманення свідомості, можуть бути реакцією на мікроби в повітрі.

Виявлення проблеми під час професійного обслуговування. Фахівець може виявити ознаки забруднення під час техогляду.

Кондиціонер може забруднюватись / Фото Freepik

Що робити, якщо виявили плісняву у кондиціонері?

Найкраще – звертатися до спеціалістів. Професіонал зможе перевірити випарники, дренажні лотки, рівень вологи та ознаки росту мікроорганізмів. У складних випадках може знадобитися повна дезінфекція або навіть відновлення системи, тож це краще довірити фахівцю.

Якщо ж зараження мінімальне, можна спробувати очистити кондиціонер самостійно. Для цього:

Очистьте решітки, фільтри та всі поверхні, до яких можна отримати доступ, засобом проти цвілі.

Дайте пристрою повністю висохнути (не менше 24 годин).

Переконайтесь, що встановлення дозволяє волозі виходити назовні, а не накопичуватись усередині.

Як запобігти появі цвілі або інших забруднювачів у кондиціонері?

Регулярно очищайте та перевіряйте фільтри.

Слідкуйте за вологістю у приміщенні. Надмірна волога сприяє росту цвілі.

Проводьте планове технічне обслуговування кондиціонера, особливо перед сезоном активного використання.

Забезпечте правильне встановлення кондиціонера, щоб уникнути затримки вологи в системі.

