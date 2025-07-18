Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, одним із популярних підходів став так званий "метод печерної людини". У чому його суть та чи дійсно він працює, розповідаємо далі.

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У чому суть "методу печерної людини"?

Назва методу відсилає до простих умов життя первісних людей, які ховалися у прохолодних печерах. Сучасна адаптація не вимагає відмови від електрики, але передбачає перетворення вашого житла на аналог печери – темного, закритого простору, який ізолюється від спеки.

Щоб охолодити кімнату без кондиціонера, потрібно:

тримати вікна та двері щільно закритими, особливо вдень;

закривати жалюзі та штори в години пікової спеки;

використовувати штори із щільної тканини або світловідбивальні плівки на вікнах;

мінімізувати використання приладів, які виділяють тепло (духовка, лампи розжарювання, пральні та сушильні машини);

за можливості замінити лампи на світлодіодні, які майже не нагріваються.

Такий підхід допомагає підтримувати прохолодну температуру в приміщенні протягом спекотного дня.

Охолодити житло можна і без кондиціонера / Фото Freepik

На що звернути увагу при використанні методу?

Хоча "метод печерної людини" дійсно ефективний для збереження прохолоди, він має свої недоліки.

По-перше, дім стає темнішим, що може погіршити настрій або самопочуття через брак природного світла.

По-друге, якщо простір постійно закритий, може з’явитися зайва вологість, особливо у ванній кімнаті або на кухні.

Щоб уникнути дискомфорту, експерти радять:

відкривати вікна рано вранці або пізно ввечері для провітрювання;

частково відкривати жалюзі в тіні, щоб впускати денне світло без нагрівання приміщення;

використовувати витяжки або вентилятори для зниження вологості.

Коли найкраще використовувати цей метод?

"Метод печерної людини" – це не постійне рішення, а тимчасовий спосіб охолодити житло під час хвиль спеки. Він допоможе пережити найбільш спекотні дні без кондиціонера та зекономити на електроенергії.

Для багатьох людей цей підхід може стати корисною альтернативою технічним засобам охолодження, особливо коли важливо уникати перегріву в умовах екстремальної спеки.

До слова, важливо враховувати, що під час спеки комахи тікають у дім, і цьому варто завадити, аби уникнути неприємностей.