Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, інстинктивно ми хапаємось за шланг, щоб оживити рослини, але неправильний полив може не тільки не допомогти, а й нашкодити саду. Найпоширеніші помилки під час поливу у спеку, розповідаємо далі.
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Ви поливаєте у невдалий час доби?
Найгірший час для поливу – середина дня, коли сонце в зеніті. У спеку волога з ґрунту швидко випаровується, а листя може отримати сонячні опіки від крапель води.
Оптимальний час для поливу – ранок або вечір. Найкраще поливати якомога раніше вранці, щоб ґрунт встиг добре насититися вологою, а рослини не страждали від спеки.
Ви переливаєте рослини?
Занадто велика кількість води може нашкодити не менше, ніж нестача. Сильний напір води ущільнює ґрунт, що заважає корінню дихати й розвиватись. Краще поливати повільно, даючи воді вбиратися глибше у ґрунт.
Ви поливаєте не там, де треба?
Поливати потрібно не листя, а ґрунт біля основи рослин. Волога на листі швидко випаровується і не приносить користі, а іноді навіть шкодить, спричиняючи опіки або грибкові захворювання. Поливати варто так, щоб вода глибоко просочувала ґрунт і доходила до коренів.
Ефективний полив збереже рослини навіть у спеку / Фото Freepik
Ви марнуєте воду?
Особливо у спекотну погоду важливо використовувати воду раціонально. Звичайні спринклери часто витрачають до половини води даремно – на тротуари, асфальт або через вітер і випаровування.
Краща альтернатива – крапельне зрошення або промокальні шланги, які подають воду прямо до коріння. Додатковий плюс – можна використовувати зібрану дощову воду.
Ви поливаєте занадто часто і поверхнево?
Короткий полив щодня – не найкраща стратегія. Експерти радять поливати рідше, але рясно, щоб вода проникала глибоко в ґрунт і стимулювала розвиток сильного коріння. Орієнтуйтесь на приблизно 2,5 сантиметри води на тиждень і підлаштовуйтесь під потреби конкретних рослин.
Ви використовуєте неефективні методи поливу?
Традиційні лійки та розпилювачі гарні для кімнатних квітів або невеликих клумб, але для більшості садів кращими варіантами є крапельні системи або промокальні шланги. Вони подають воду повільно і рівномірно, зменшують випаровування та забезпечують рослинам глибоке зволоження.
До слова, щоб не нашкодити саду та зекономити воду, варто налаштувати розумний полив рослин.