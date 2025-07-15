Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, инстинктивно мы хватаемся за шланг, чтобы оживить растения, но неправильный полив может не только не помочь, но и навредить саду. Самые распространенные ошибки во время полива в жару, рассказываем дальше.

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Вы поливаете в неудачное время суток?

Худшее время для полива – середина дня, когда солнце в зените. В жару влага из почвы быстро испаряется, а листья могут получить солнечные ожоги от капель воды.

Оптимальное время для полива – утро или вечер. Лучше всего поливать как можно раньше утром, чтобы почва успела хорошо насытиться влагой, а растения не страдали от жары.

Вы переливаете растения?

Слишком большое количество воды может навредить не менее, чем недостаток. Сильный напор воды уплотняет почву, что мешает корням дышать и развиваться. Лучше поливать медленно, давая воде впитываться глубже в почву.

Вы поливаете не там, где надо?

Поливать нужно не листья, а почву у основания растений. Влага на листьях быстро испаряется и не приносит пользы, а иногда даже вредит, вызывая ожоги или грибковые заболевания. Поливать стоит так, чтобы вода глубоко пропитывала почву и доходила до корней.

Эффективный полив сохранит растения даже в жару / Фото Freepik

Вы тратите воду впустую?

Особенно в жаркую погоду важно использовать воду рационально. Обычные спринклеры часто тратят до половины воды зря – на тротуары, асфальт или из-за ветра и испарения.

Лучшая альтернатива – капельное орошение или промокательные шланги, которые подают воду прямо к корням. Дополнительный плюс – можно использовать собранную дождевую воду.

Вы поливаете слишком часто и поверхностно?

Короткий полив ежедневно – не самая лучшая стратегия. Эксперты советуют поливать реже, но обильно, чтобы вода проникала глубоко в почву и стимулировала развитие сильных корней. Ориентируйтесь на примерно 2,5 сантиметра воды в неделю и подстраивайтесь под потребности конкретных растений.

Вы используете неэффективные методы полива?

Традиционные лейки и распылители хороши для комнатных цветов или небольших клумб, но для большинства садов лучшими вариантами являются капельные системы или промокательные шланги. Они подают воду медленно и равномерно, уменьшают испарение и обеспечивают растениям глубокое увлажнение.

К слову, чтобы не навредить саду и сэкономить воду, стоит настроить умный полив растений.