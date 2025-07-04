Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, ежедневное чрезмерное потребление воды для полива садов и газонов вредит не только окружающей среде, но и бюджету. К счастью, существует ряд простых способов уменьшить водопотребление без ущерба для растений. Что стоит попробовать, рассказываем далее.

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Самый эффективный способ сэкономить воду – мульчирование

Самый простой и одновременно один из самых эффективных методов – это мульчирование. Органическая мульча (солома, древесная щепа, измельченные листья) удерживает влагу в почве, защищает корни от перегрева и подавляет рост сорняков.

По словам агроэкспертов, мульча может уменьшить испарение воды до 70%. Со временем она превращается в органическое вещество, улучшая структуру почвы и повышая ее способность удерживать влагу.

Капельное орошение

Переход от традиционных разбрызгивателей к капельным системам позволяет уменьшить потери воды и точно увлажнить корневую зону растений. Капельное орошение работает медленно и равномерно, минимизируя сток и испарение.

Установите таймеры на полив

Таймеры предотвращают перерасход воды, например, если забыли выключить полив. Они синхронизируются с прогнозом погоды и корректируют график полива, предотвращая переизбыток влаги. Датчики влажности в почве также помогают поливать только тогда, когда это действительно нужно.

Воду следует использовать экономно / Фото Freepik

Утренний полив

Поливать лучше всего рано утром – до того, как жара приведет к быстрому испарению. Это уменьшает тепловую нагрузку на растения в течение дня и повышает эффективность увлажнения.

Местные растения

Растения, которые естественно растут в вашей климатической зоне, адаптированы к местным условиям и требуют меньше воды. К таким относятся лаванда, тысячелистник, шалфей.

Кстати, засухоустойчивые растения являются отличным решением для жаркого лета и экономного полива.

Группируйте растения по потребностям в воде

Размещение растений с одинаковыми требованиями к влаге вместе позволяет избежать перенасыщения или пересушивания. Это также облегчает уход и планирование полива.