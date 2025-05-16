Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, к счастью, есть достаточно цветов, которые помогут сохранить сад живым и цветущим даже в разгар жары. Какие растения можно выбрать для своего участка, рассказываем далее.

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Лаванда

Эта ароматная красавица – одно из самых любимых растений среди садоводов. Лаванда привлекает пчел, выглядит эффектно и не требует много ухода. В первый год посадки ей понадобится периодический глубокий полив, но после приживления лаванда выдерживает засуху без проблем.

Рудбекия волосистая

Эти яркие желтые цветы с темной серединкой не только радуют глаз, но и прекрасно переносят жару. Они легко приживаются, растут до 90 сантиметров в высоту и не требуют особого ухода, что делает их идеальными для начинающих садоводов.

Шалфей

Шалфей – еще один фаворит насекомых. Его высокие цветоносы бывают синими, розовыми, фиолетовыми – и могут цвести с лета вплоть до осени. Шалфей выносливый, любит солнце и легко переносит недостаток воды.

Некоторые растения не боятся жары / Фото Freepik

Чистец византийский

Это почвопокровное растение с мягкими серебристыми листьями добавляет текстуры вашему саду. Она быстро растет, не прихотлива и хорошо переносит жару. Однако стоит помнить – чистец может быстро разрастаться, поэтому лучше сразу определить ему четкие границы.

Тысячелистник

Благодаря своим соцветиям-зонтикам тысячелистник часто можно увидеть в полевых садах. Он чрезвычайно устойчив, хорошо переносит засуху после приживления и долго цветет. К тому же это растение неприхотливое и прекрасно справляется с засушливым климатом.

Чертополох

Чертополох с его декоративными шарообразными цветками легко узнать. Это выносливое многолетнее растение не только привлекает опылителей, но и цветет с середины лета и до осени, добавляя игривых штрихов к любой клумбе.

К слову, устойчивыми к засухе могут быть не только цветы. Є засухоустойчивые фруктовые деревья, которые могут расти в сухом климате благодаря глубокой корневой системе.