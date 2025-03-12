Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, если вы хотите вырастить фруктовое дерево, но волнуетесь об уходе, обратите внимание на засухоустойчивые сорта. Они имеют глубокую корневую систему и могут процветать даже в жарком и сухом климате. Какие деревья подходят под эту категорию, рассказываем далее.

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Фиговое дерево

Фиговые деревья – это не только вкусные, но и декоративные растения. Обычно они пускают глубокие корни, что позволяет им давать сочные плоды при минимальном поливе.

Гранат

Гранатовые деревья добавляют ярких цветов саду вокруг дома. Преимущественно они прекрасно подходят для засушливых регионов благодаря глубокой корневой системе.

Кстати, проблемными для растений могут быть не только сухие условия, но и песчаная почва. Однако даже в таких условиях можно найти цветы, которые будут хорошо расти на песке.

Слива

Сливовые деревья неприхотливы в уходе и дают вкусные плоды уже через три года после посадки.

Красная шелковица

Красная шелковица – идеальный выбор для просторных ландшафтов. Ее ягоды используют для варенья, выпечки или едят свежими, а само дерево не требует много ресурсов.