Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, еще одним замечательным дополнением к такому саду станет птелея трехлистная. Это неприхотливое дерево, что не только украсит ваш двор, но и создаст благоприятную среду для фауны. Что следует знать об этом растении и как за ним ухаживать, рассказываем далее.

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Что стоит знать о птелее

Это дерево привлекает бабочек и птиц благодаря своим уникальным плодам в форме вафель, которые являются для них источником пищи.

Единственным потенциальным недостатком растения являются его цветы. Они могут быть зеленого, белого или коричневого цвета, а их аромат не всем нравится – он часто ассоциируется с неприятным запахом.

Однако некоторые садоводы описывают запах цветов как цитрусовый. В любом случае, чтобы избежать неприятных ощущений, лучше всего высаживать дерево подальше от дома.

Как выглядит птелея: смотрите фото

Как ухаживать за птелеей

Это небольшое дерево, достигающее примерно 6 метров в высоту и ширину. Оно идеально подходит для небольших участков, потому что не занимает много места.

Птелея также хорошо растет в умеренном климате, выдерживая как полное солнце, так и глубокую тень. Это дерево адаптируется к различным типам почвы – от песчаного до глинистого.

Дополнительным преимуществом является его устойчивость к засухе и способность выдерживать неблагоприятные условия.

Кроме того, многие животные, как правило, не едят листья этого дерева, что делает его еще более привлекательным для садоводов.