Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

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Когда обрезать розы

Обрезка роз является жизненно важной для здоровья растения. Это не только об эстетике, а о росте кустов и появлении новых бутонов. Садоводы объясняют, что обрезка роз улучшает циркуляцию воздуха, необходимого для роста, позволяет избавиться от болезней, а также формирует куст для роста.

Однако перед тем, как начинать обрезку, стоит учесть тип роз:

плетущиеся розы обрезают в конце зимы в начале весны и удаляют преимущественно боковые стебли;

кустовые розы стоит обрезать ранней весной. Садоводы рекомендуют большие стебли обрезать на 10 – 15 сантиметров, а меньшие и слабые – на 5 – 10 сантиметров.

В общем, лучше всего розы обрезать в марте – апреле, но учитывать нужно погодные условия и состояние самих растений. Если на кустах начинают появляться бутоны листьев, то в этот период обрезка будет способствовать здоровому и обильному росту кустов.

Как правильно обрезать розы / Фото Unsplash

Также розы можно обрезать после того, как пройдут последние заморозки. Если синоптики не прогнозируют ночного падения температур, то можно смело обновлять кусты роз.

Во время обрезки важно не удалить слишком много стеблей. Если с этим процессом "загнуть", то куст будет переживать стресс и это помешает обильному цветению. По словам садоводов, всегда стоит обрезать не более одной трети куста.

Важным моментом является и угол срезания. Так, садоводы отмечают, что инструмент нужно держать под углом 45 градусов. Это будет способствовать здоровому росту цветов.

Однако важно не только обрезать розы, но и правильно ухаживать за ними. Так, обязательно дезинфицируйте инструменты, которыми обрезали цветы. Это не позволит распространить болезни на здоровые стебли. Кроме того, не забывайте обрабатывать кусты, если замечаете в саду первых вредителей.