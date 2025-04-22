Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, хотя эти растения часто ассоциируются с медленным ростом, существует немало сортов, которые растут удивительно быстро, позволяя за короткое время преобразить ландшафт. На какие растения стоит обратить внимание, рассказываем далее.

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Мирика восконосная

Этот куст может вырастать до 1,5 метра в год. Он подходит для создания живых изгородей и защитных экранов, хорошо переносит различные условия освещения и почвы.

Камелия

Известный своим изяществом, куст камелии сочетает декоративную листву с пышными цветами. Цветет с поздней осени до ранней весны, что гарантирует красоту сада надолго.

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Лавровишня

Простой в уходе вариант для тех, кто хочет плотный и привлекательный экран приватности с весенним ароматом.

Падуб

Это растение имеет различные сорта, что быстро растут и радуют ягодами и плотной листвой.

Туя

Идеальна для создания ветрозащиты или зеленого забора. Может вырастать до метра ежегодно.

Кстати, выбирая кусты для своего сада, важно учитывать освещение, потому что только некоторые растения процветают в тени.