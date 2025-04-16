В то же время, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, важно также учитывать скорость роста цветов, чтобы как можно скорее наслаждаться их цветением. Подборку ароматных растений, которые быстро растут и превращают ваш сад в настоящий ароматерапевтический уголок, рассказываем дальше.

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Лилии

Большие лилии розового, белого, желтого или красного цвета имеют интенсивный аромат и являются идеальным дополнением к парфюмерному саду.

Матиола

Эти бархатные соцветия в розовых, фиолетовых и белых оттенках с ароматом гвоздики и ванили, усиливающимся вечером, точно создадут уютную атмосферу.

Душистый горошек

Нежные гофрированные лепестки на извилистых стеблях имеют интенсивно сладкий аромат, что не оставит равнодушным ни одного садовода.

Ароматные цветы придают саду особый шарм / Фото Freepik

Ротики

Эти цветы необычной формы в ярких цветах имеют легкий сладко-пряный аромат, который проявляется в тепле, поэтому будут создавать хороший аромат в саду все лето.

Фрезия

Маленькие воронкообразные цветы фрезии с цитрусовым ароматом, который долго сохраняется после срезки, станут не только красивым акцентом в саду, но и будут прекрасно смотреться в букетах.

Гиацинт

Гиацинт – это весеннее растение с ярким ароматом. Он идеально подходит для любителей выращивания цветов в контейнерах и будет хорошим дополнением на веранде или вблизи дверей.

К слову, если вы равнодушны к ароматам и предпочитаете цветы, существует немало крошечных цветов, что мгновенно придадут красок вашему саду.