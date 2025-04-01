Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, независимо от того, хотите ли вы многолетние цветы, возвращающиеся ежегодно, или быстрые в выращивании однолетники, вы найдете отличные варианты для любой климатической зоны. Какие миниатюрные растения стоит рассмотреть, рассказываем далее.

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Тимьян

Это травянистое многолетнее растение имеет маленькие цветы розовых, фиолетовых или белых оттенков и приятный аромат. Тимьян идеально подходит для промежутков между ступеньками или как декоративный почвенный покров.

Лантана

Это теплолюбивое растение имеет яркие цветы разных цветов: красного, оранжевого, фиолетового, розового и белого. Прекрасно подходит для каменных стен или сухих солнечных мест.

Кореопсис

Это многолетнее растение с ярко-желтыми цветами растет плотными скоплениями, придавая саду жизнерадостный вид.

Обриета дельтовидная

Вечнозеленое растение, легко выращивается из семян и имеет нежные цветы розовых, фиолетовых, голубых или белых оттенков.

Лаурентия речная

Этот вечнозеленый почвенный покров создает красивый ковер из маленьких синих или белых цветов в форме звезды.

Крошечные цветы прекрасно дополняют сад / Фото Freepik

Лиственница

Это растение имеет множество сортов с крошечными белыми цветами, идеально подходящих для сада и букетов.

Медовница приморская

Это растение с ароматными белыми, розовыми или фиолетовыми цветами прекрасно заполняет пробелы в саду.

Кстати, не все растения подойдут для маленького сада. Эксперты советуют избегать посадки некоторых видов из-за их агрессивного роста и требований к пространству.

Горлянка ползучая

Неприхотливый почвенный покров с синими или фиолетовыми цветами, что хорошо растет даже в тени.

Иберийка горка

Однолетник с миниатюрными белыми, розовыми или фиолетовыми цветами, что добавляет саду декоративности.

Флоксы

Низкорослые флоксы образуют плотный почвенный покров, усеянный мелкими цветами розового, фиолетового, белого и синего цветов.