Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, незалежно від того, чи бажаєте ви багаторічні квіти, що повертаються щороку, чи швидкі у вирощуванні однорічники, ви знайдете чудові варіанти для будь-якої кліматичної зони. Які мініатюрні рослини варто розглянути, розповідаємо далі.

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Чебрець

Ця трав'яниста багаторічна рослина має маленькі квіти рожевих, фіолетових або білих відтінків та приємний аромат. Чебрець ідеально підходить для проміжків між сходинками або як декоративний ґрунтовий покрив.

Лантана

Ця теплолюбна рослина має яскраві квіти різних кольорів: червоного, помаранчевого, фіолетового, рожевого та білого. Чудово підходить для кам'яних стін або сухих сонячних місць.

Кореопсис

Ця багаторічна рослина з яскраво-жовтими квітами росте щільними скупченнями, надаючи саду життєрадісного вигляду.

Обрієта дельтоподібна

Вічнозелена рослина, що легко вирощується з насіння та має ніжні квіти рожевих, фіолетових, блакитних або білих відтінків.

Лаурентія річкова

Цей вічнозелений ґрунтовий покрив створює красивий килим з маленьких синіх або білих квітів у формі зірки.

Крихітні квіти чудово доповнюють сад / Фото Freepik

Лищиця

Ця рослина має безліч сортів із крихітними білими квітами, що ідеально підходять для саду та букетів.

Медівниця приморська

Ця рослина з ароматними білими, рожевими або фіолетовими квітами чудово заповнює прогалини в саду.

До речі, не всі рослини пасуватимуть для маленького саду. Експерти радять уникати посадки деяких видів через їх агресивний ріст і вимоги до простору.

Горлянка повзуча

Невибагливий ґрунтовий покрив із синіми або фіолетовими квітами, що добре росте навіть у тіні.

Іберійка гірка

Однорічник із мініатюрними білими, рожевими або фіолетовими квітами, що додає саду декоративності.

Флокси

Низькорослі флокси утворюють щільний ґрунтовий покрив, усіяний дрібними квітами рожевого, фіолетового, білого та синього кольорів.