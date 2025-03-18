Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, чтобы получить максимальную пользу от своего сада, эксперты советуют избегать определенных растений в небольшом пространстве. О каких из них идет речь, рассказываем далее.

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Сирень

Сирень известна своим ароматным цветением, однако ее размеры могут стать проблемой. Эти кусты могут стать очень большими и требовать ежегодной обрезки. Альтернативой может быть карликовая сирень, но даже она может занимать значительную площадь.

Ива

Ивы имеют мощную корневую систему, которая может повреждать тротуары и подъездные дорожки. Кроме того, они очень требовательны к влаге. Их корни часто мешают другим насаждениям и могут разрушать структуры во дворе.

Мята

Мята – замечательное растение для кулинарного сада, но ее лучше выращивать в контейнерах. Посаженная в открытый грунт, она быстро распространяется и захватывает всю доступную территорию.

Для маленького сада лучше выбирать компактные растения / Фото Freepik

Бамбук

Некоторые виды бамбука, в частности золотой бамбук, являются чрезвычайно агрессивными. Они могут проникать сквозь бетон и угрожать другим растениям. Если вы хотите выращивать бамбук, выбирайте неинвазивные сорта.

Кипарис

Это растение быстро растет и может достигать почти 20 метров в высоту. Кипарис также занимает много места, и его заболевания трудно контролировать.

Кстати, чтобы оптимизировать использование пространства и ресурсов в садоводстве, можно использовать метод "квадратный сад", что предполагает создание приподнятых грядок, разделенных на квадраты.

Туя

Как и кипарис, туя очень быстро разрастается, поэтому не подходит для маленького сада. Лучше выбирать более компактные сорта хвойных деревьев.

Жимолость

Это растение быстро разрастается и может полностью захватить стены или другие конструкции.