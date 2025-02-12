Как пишет 24 Канал со ссылкой на How Stuff Works, его метод, известный как "квадратный сад" стал прорывом в сфере выращивания растений. В чем суть этого подхода и как его применить, рассказываем далее.

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Что такое "квадратный сад"

После выхода на пенсию в 1975 году Мел Бартоломью заинтересовался садоводством и огородничеством. Однако он быстро пришел к выводу, что традиционные ряды грядок занимают слишком много места, требуют большого количества воды и ухода. Используя свои инженерные знания, он разработал систему, которая позволяет эффективно использовать пространство и ресурсы.

Мужчина создал концепцию поднятых грядок, разделенных на квадраты 30 на 30 сантиметров. Каждый квадрат отведен под определенное растение, что позволяет оптимально использовать площадь.

Также такой метод минимизирует рост сорняков, ведь плотная посадка оставляет мало свободного места для их прорастания.

Кроме того, эффективное использование пространства способствует уменьшению расхода воды и удобрений, поскольку уход сосредотачивается только на небольшом участке.

Как выглядит "квадратный сад": смотрите видео

Как пользоваться системой "квадратных грядок"

Как и любой метод, разработанный инженером, "квадратный сад" имеет четкие шаги для создания эффективного огорода.

Первый этап – найти солнечный участок, получающий не менее шести часов света в день. Также важно, чтобы рядом был источник воды. Большое преимущество этого метода – возможность установки грядок даже на столах или поднятых платформах, что делает этот способ более доступным для различных условий.

После выбора участка следует изготовить сами грядки. Это можно сделать из любого материала – дерева, металла или даже шлакоблоков. Их стандартный размер – 1,2 на 1,2 метра, а глубина – от 15 – 30 сантиметров. Поверх грядок устанавливается решетка, что визуально разделяет площадь на квадраты.

Теперь пришло время заполнения грядок грунтом. Бартоломью считал почвенную смесь самой важной частью своего подхода. Он разработал идеальное соотношение компонентов:

1/3 компоста – для питательных веществ;

1/3 грубого вермикулита – для удержания влаги;

1/3 торфяного мха – для сохранения рыхлости почвы.

Мужчина также замечал, что важно не ходить по земле в грядках, чтобы избежать ее уплотнения.

Когда же почва будет готова, можно переходить к высадке растений. Здесь важно учитывать, что их количество в каждом квадрате зависит от размера.

Так, томаты, перец, баклажаны лучше рассаживать по одному в квадрат, салат и травы можно выращивать ориентировочно четырьмя кустами, а лук, морковь и редис – по 9 растений в квадрате.

В то же время некоторые растения, например кабачки или капуста, занимают более одного квадрата, а вьющиеся культуры (горох, фасоль) выращивают у решеток для большей эффективности.