Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, некоторые овощи требуют минимального ухода, тогда как другие требуют больше внимания и опыта, чтобы достичь высоких урожаев. Какие культуры идеально подходят для начинающих садоводов, рассказываем далее.

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Капуста кейл

Это один из самых выносливых овощей, идеален для начинающих. Он требует солнца и хорошо дренированной почвы. Эта капуста отлично растет в различных климатических условиях и имеет высокую устойчивость к холоду.

Редька

Редька – один из самых легких в выращивании овощей, готов к сбору всего за три недели после посева. Она также выступает как естественный отпугиватель вредителей, что позволяет ей произрастать почти без дополнительного ухода.

Картофель

Картофель – это не только вкусный, но и легкий в выращивании овощ. Он требует солнца и хорошо дренированной почвы, но собирается он легко и может быть высажен еще весной.

Овощной сад: смотрите фото

Чеснок

Чеснок – это растение, требующее терпения, но вполне посильное для новичков. Он отпугивает многих вредителей и также требует солнца и хорошо дренированной почвы.

Спаржа

Спаржа – идеальный выбор для тех, кто желает выращивать многолетние овощи. Она не требует особого ухода, кроме регулярного поддержания чистоты от сорняков.

Зеленый лук

Зеленый лук – это еще один легкий в выращивании овощ, готов к сбору всего через несколько недель после посадки. Он также может зимовать в теплых регионах и не нуждается в сложных условиях.

Ревень

Ревень – замечательный выбор для северных регионов, где он может быть выращен без особых условий. Растение требует минимального ухода и может расти годами.