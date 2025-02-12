Як пише 24 Канал з посиланням на How Stuff Works, його метод, відомий як "квадратний сад" став проривом у сфері вирощування рослин. У чому суть цього підходу та як його застосувати, розповідаємо далі.

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Що таке "квадратний сад"

Після виходу на пенсію у 1975 році Мел Бартолом’ю зацікавився садівництвом та городництвом. Проте він швидко дійшов висновку, що традиційні ряди грядок займають надто багато місця, потребують великої кількості води та догляду. Використовуючи свої інженерні знання, він розробив систему, яка дозволяє ефективно використовувати простір і ресурси.

Чоловік створив концепцію піднятих грядок, розділених на квадрати 30 на 30 сантиметрів. Кожен квадрат відведено під певну рослину, що дозволяє оптимально використовувати площу.

Також такий метод мінімізує ріст бур’янів, адже щільна посадка залишає мало вільного місця для їхнього проростання.

Крім того, ефективне використання простору сприяє зменшенню витрат води та добрив, оскільки догляд зосереджується лише на невеликій ділянці.

Як виглядає "квадратний сад": дивіться відео

Як користуватися системою "квадратних грядок"

Як і будь-який метод, розроблений інженером, "квадратний сад" має чіткі кроки для створення ефективного городу.

Перший етап – знайти сонячну ділянку, що отримує щонайменше шість годин світла на день. Також важливо, щоб поруч було джерело води. Велика перевага цього методу – можливість встановлення грядок навіть на столах або піднятих платформах, що робить цей спосіб більш доступним для різних умов.

Після вибору ділянки слід виготовити самі грядки. Це можна зробити з будь-якого матеріалу – дерева, металу або навіть шлакоблоків. Їхній стандартний розмір – 1,2 на 1,2 метра, а глибина – від 15 – 30 сантиметрів. Поверх грядок встановлюється решітка, що візуально розділяє площу на квадрати.

Тепер прийшов час заповнення грядок ґрунтом. Бартолом’ю вважав ґрунтову суміш найважливішою частиною свого підходу. Він розробив ідеальне співвідношення компонентів:

1/3 компосту – для поживних речовин;

1/3 грубого вермикуліту – для утримання вологи;

1/3 торф’яного моху – для збереження пухкості ґрунту.

Чоловік також зауважував, що важливо не ходити по землі в грядках, щоб уникнути її ущільнення.

Коли ж ґрунт буде готовий, можна переходити до висадки рослин. Тут важливо враховувати, що їхня кількість у кожному квадраті залежить від розміру.

Так, томати, перець, баклажани краще розсаджувати по одному у квадрат, салат та трави можна вирощувати орієнтовно чотирма кущами, а цибулю, моркву та редис – по 9 рослин у квадраті.

Водночас деякі рослини, як-от кабачки чи капуста, займають більше одного квадрата, а в’юнкі культури (горох, квасоля) вирощують біля решіток для більшої ефективності.