Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, некоторые виды суккулентов могут быть токсичными для домашних животных, вызывая серьезные проблемы со здоровьем. Каких растений избегать, если в вашем доме живет четвероногий друг, рассказываем далее.

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Алоэ

Алоэ и другие представители этого рода могут вызвать у кошек и собак рвоту, диарею, вялость, тремор и потерю аппетита.

Лучше вместо этого растения выбирать хавортию, которая имеет похожий вид, но является безопасной для животных.

Каланхоэ

Эти растения опасны из-за способности вызывать желудочно-кишечные расстройства, чрезмерное слюноотделение и даже сердечную недостаточность.

Альтернативой является рождественский кактус, который имеет яркое цветение, похоже на каланхоэ, но не угрожает здоровью животных.

Агава

Листья агавы содержат вещества, которые могут вызвать раздражение кожи и пищеварительное расстройство у домашних любимцев.

Эхеверия, которая имеет похожий вид, но является безопасной, удачно заменит этот суккулент.

Токсичные суккуленты: смотрите видео

Толстянка овальная

Это популярное растение может вызвать рвоту, потерю координации и тремор у кошек и собак.

Зато пеперомия туполистная, которая имеет подобные глянцевые листья, но не является токсичной, может стать ее заменителем.

Роза пустыни

Это красивое растение может быть смертельно опасным для домашних любимцев, вызывая серьезные отравления.

Заменить его возможно гибискусом сирийским, который имеет яркие цветы, подобные розе пустыни, но без угрозы для животных.

Кроме суккулентов, немало уличных растений являются ядовитыми и вредными для людей и домашних животных, что делает их непригодными для высадки возле дома.

Как защитить животных от токсичных растений

Прежде всего проверяйте состав растений перед покупкой, используя научные названия.

Также располагайте потенциально опасные растения вне досягаемости домашних любимцев.

Кроме того, следите за поведением животного после появления новых растений в доме и обращайтесь к ветеринару при подозрении на отравление.

Благодаря правильному выбору растений можно создать уютную и безопасную атмосферу дома, не рискуя здоровьем ваших четвероногих друзей.