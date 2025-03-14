Проте, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, деякі види сукулентів можуть бути токсичними для домашніх тварин, викликаючи серйозні проблеми зі здоров’ям. Яких рослин уникати, якщо у вашому домі живе чотирилапий друг, розповідаємо далі.

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Алое

Алое та інші представники цього роду можуть викликати у котів і собак блювоту, діарею, млявість, тремор та втрату апетиту.

Краще замість цієї рослини обирати хавортію, яка має схожий вигляд, але є безпечною для тварин.

Каланхое

Ці рослини небезпечні через здатність викликати шлунково-кишкові розлади, надмірне слиновиділення та навіть серцеву недостатність.

Альтернативою є різдвяний кактус, який має яскраве цвітіння, схоже на каланхое, але не загрожує здоров’ю тварин.

Агава

Листя агави містять речовини, що можуть спричинити подразнення шкіри та травний розлад у домашніх улюбленців.

Ехеверія, яка має схожий вигляд, але є безпечною, вдало замінить цей сукулент.

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Товстянка овальна

Ця популярна рослина може викликати блювоту, втрату координації та тремор у котів і собак.

Натомість пеперомія туполиста, яка має подібне глянцеве листя, але не є токсичною, може стати її замінником.

Троянда пустелі

Ця гарна рослина може бути смертельно небезпечною для домашніх улюбленців, викликаючи серйозні отруєння.

Замінити її можливо гібіскусом сирійським, який має яскраві квіти, подібні до троянди пустелі, але без загрози для тварин.

Крім сукулентів, чимало вуличних рослин є отруйними та шкідливими для людей та домашніх тварин, що робить їх непридатними для висадки біля будинку.

Як захистити тварин від токсичних рослин

Перш за все перевіряйте склад рослин перед покупкою, використовуючи наукові назви.

Також розташовуйте потенційно небезпечні рослини поза досяжністю домашніх улюбленців.

Крім того, слідкуйте за поведінкою тварини після появи нових рослин у домі та звертайтесь до ветеринара при підозрі на отруєння.

Завдяки правильному вибору рослин можна створити затишну та безпечну атмосферу вдома, не ризикуючи здоров’ям ваших чотирилапих друзів.