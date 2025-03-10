Какие растения станут прекрасными компаньонами для вашего отдыха, а каких лучше избегать, рассказывает 24 Канал.

Также интересно Опасная красота: 9 цветов, которые никогда нельзя сажать возле дома

Польза комнатных растений в спальне

В общем комнатные растения полезны и могут поглощать токсины и насыщать воздух кислородом, в частности в спальне.

Также растения естественным образом увлажняют воздух, что особенно полезно в отопительный сезон.

Кроме того, некоторые из них помогают расслабиться и улучшают качество сна, не говоря уже о том, что они придают комнате уюта и эстетического вида.

Каких растений лучше избегать в спальне

Несмотря на пользу комнатных растений к выбору цветов для спальни важно подходить с осторожностью. Избегать желательно следующих представителей флоры:

Растения с сильным ароматом: лилии, герань или жасмин могут вызвать головную боль или аллергию у чувствительных людей.

Токсичные растения: Диффенбахия или фикус могут быть опасными для детей и домашних животных в случае контакта с листьями.

Некоторые растения не предназначены для спальни / Фото Freepik

Растения с интенсивным фотосинтезом: Ночью некоторые растения поглощают кислород (например, монстера или папоротники), что может быть нежелательным в маленьких помещениях.

Идеальные растения для спальни

При выборе растений для спальни лучше отдавать предпочтение неприхотливым, нетоксичным видам, которые выделяют кислород ночью. В частности, безопасными цветами являются:

Сансевиерия – ночью выделяет кислород и очищает воздух.

Алоэ – улучшает качество воздуха и обладает лечебными свойствами.

Спатифиллум – поглощает токсины и увлажняет воздух.

Лаванда – имеет успокаивающий аромат и способствует хорошему сну.

Эти цветы помогут создать уютную, здоровую атмосферу для полноценного отдыха и точно не нанесут вреда в спальне.