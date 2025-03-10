Какие растения станут прекрасными компаньонами для вашего отдыха, а каких лучше избегать, рассказывает 24 Канал.
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Польза комнатных растений в спальне
В общем комнатные растения полезны и могут поглощать токсины и насыщать воздух кислородом, в частности в спальне.
Также растения естественным образом увлажняют воздух, что особенно полезно в отопительный сезон.
Кроме того, некоторые из них помогают расслабиться и улучшают качество сна, не говоря уже о том, что они придают комнате уюта и эстетического вида.
Каких растений лучше избегать в спальне
Несмотря на пользу комнатных растений к выбору цветов для спальни важно подходить с осторожностью. Избегать желательно следующих представителей флоры:
Растения с сильным ароматом: лилии, герань или жасмин могут вызвать головную боль или аллергию у чувствительных людей.
Токсичные растения: Диффенбахия или фикус могут быть опасными для детей и домашних животных в случае контакта с листьями.
Некоторые растения не предназначены для спальни / Фото Freepik
Растения с интенсивным фотосинтезом: Ночью некоторые растения поглощают кислород (например, монстера или папоротники), что может быть нежелательным в маленьких помещениях.
Идеальные растения для спальни
При выборе растений для спальни лучше отдавать предпочтение неприхотливым, нетоксичным видам, которые выделяют кислород ночью. В частности, безопасными цветами являются:
Сансевиерия – ночью выделяет кислород и очищает воздух.
Алоэ – улучшает качество воздуха и обладает лечебными свойствами.
Спатифиллум – поглощает токсины и увлажняет воздух.
Лаванда – имеет успокаивающий аромат и способствует хорошему сну.
Эти цветы помогут создать уютную, здоровую атмосферу для полноценного отдыха и точно не нанесут вреда в спальне.