Водночас, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, важливо також зважати на швидкість росту квітів, щоб якомога швидше насолоджуватись їхнім цвітінням. Добірку ароматних рослин, які швидко ростуть і перетворюють ваш сад на справжній ароматерапевтичний куточок, розповідаємо далі.

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Лілії

Великі лілії рожевого, білого, жовтого або червоного кольору мають інтенсивний аромат та є ідеальним доповненням до парфумерного саду.

Матіола

Ці оксамитові суцвіття в рожевих, фіолетових та білих відтінках з ароматом гвоздики й ванілі, що посилюється увечері, точно створять затишну атмосферу.

Запашний горошок

Ніжні гофровані пелюстки на звивистих стеблах мають інтенсивно солодкий аромат, що не залишить байдужим жодного садівника.

Ароматні квіти додають саду особливого шарму / Фото Freepik

Ротики

Ці квіти незвичної форми в яскравих кольорах мають легкий солодко-пряний аромат, який проявляється в теплі, тож будуть створювати гарний аромат у саду ціле літо.

Фрезія

Маленькі воронкоподібні квіти фрезії з цитрусовим ароматом, який довго зберігається після зрізання, стануть не тільки красивим акцентом у саду, а й будуть чудово виглядати у букетах.

Гіацинт

Гіацинт – це весняна рослина з яскравим ароматом. Він ідеально підходить для любителів вирощування квітів у контейнерах та буде гарним доповненням на веранді чи поблизу дверей.

До слова, якщо ви байдужі до ароматів та надаєте перевагу кольорам, існує чимало крихітних квітів, що миттєво додадуть барв вашому саду.