Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

До теми 5 рослин, які обов'язково слід обрізати у квітні

Які квіти рекомендує посадити королівський садівник

Джек Стоукс 20 років працював королівським садівником. Саме він був тією людиною, яка створювала королівську клумбу британських монархів у резиденції Чарльза III та Каміли – Highgrove House.

Так, за словами Стоукса, для розкішної клумби не обов'язково використовувати екзотичні рослини. Натомість він радить посадити перевірені часом квіти.

Клематис

Королівський садівник розповів, що клематис – ефектна квітка, яка зробить сад чарівним, а яскраві квіти різного кольору – підкорять серця. Хоча ці квіти й потребують догляду, проте сад з ними стає дивовижним. Сам Чарльз III та Каміла обирали для свого саду білі або рожеві клематиси.



Клематиси / Фото Unsplash

Гортензія Анабель

Гортензія Анабель зачаровує своїми білими та пишними квітами. Її перевага не лише у красі, а й тому, що вона дуже стійка до різних погодних умов. Крім того, Гортензія дуже активно розростається та наповнює сад великою кількістю квітів.



Гортензія Анабель / Фото Freepik

Лаванда

Третьою доступною квіткою для розкішного саду королівський садівник вважає лаванду. Вона має яскравий фіолетовий колір, а сад – відразу наповнюється приємним ароматом. Крім того, лаванда приваблює бджіл.

Головне – садити лаванду у місці, де не висока вологість та не так багато сонячного світла. Саме в таких умовах квітка буде швидко рости.



Лаванда / Фото Freepik

Раніше фахівці поділилися переліком квітів, які будуть буйно рости та квітнути у затінку. Зазвичай, ці рослини не потребують складного догляду.