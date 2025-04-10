Які рослини обов'язково слід обрізати у квітні – повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Гортензія мітловидна

Мітловидні гортензії дають гарні конусоподібні квіти. Вони додають кольори та елегантності подвір'ю. Щоб квіти мали пишний цвіт, їх обов'язково варто обрізати у квітні. Садівники радять обрізати 1/2 чи 1/3 від загальної висоти куща.

Троянда

Обов'язково у квітні слід обрізати троянди. Це гарантуватиме пишний та рясний цвіт, а також боротиметься з хворобами, шкідниками, покращуючи циркуляцію повітря.

У квітні рекомендовано обрізати троянди / Фото Unsplash

Фруктові дерева

За словами садівників, у квітні слід обрізати низку фруктових дерев. Мовиться про яблуні, груші, вишні, абрикоси та сливи.

Весіння обрізка дозволить позбутися мертвих гілок, дозволить проникати сонячному світлу в крону дерева. Ц комплексі це гарантуватиме пишне цвітіння та гарний врожай.

Півонії

Зазвичай півонії обрізають восени – у період з жовтня по листопад. Однак навесні півонії також можна обрізати. Це дозволить позбутися мертвих гілок та сприятиму росту нових.

Чи можна обрізати півонії навесні / Фото Unsplash

Виноград

Виноградну лозу слід обрізати у квітні, щоб сприяти більшому врожаю восени. Оскільки ця рослина також є чудовим способом озеленення, то вчасне обрізання мертвих гілок сприятиме гарному росту лози.

Водночас існують квіти, які категорично заборонено обрізати навесні. Якщо це зробити, то сад може залишитися зовсім без цвітіння.