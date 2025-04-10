Какие растения обязательно следует обрезать в апреле – сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Гортензия метельчатая

Метельчатые гортензии дают красивые конусообразные цветы. Они добавляют цвета и элегантности двору. Чтобы цветы имели пышный цвет, их обязательно следует обрезать в апреле. Садоводы советуют обрезать 1/2 или 1/3 от общей высоты куста.

Роза

Обязательно в апреле следует обрезать розы. Это будет гарантировать пышный и обильный цвет, а также бороться с болезнями, вредителями, улучшая циркуляцию воздуха.

В апреле рекомендуется обрезать розы / Фото Unsplash

Фруктовые деревья

По словам садоводов, в апреле следует обрезать ряд фруктовых деревьев. Речь идет о яблонях, груши, вишни, абрикосы и сливы.

Весенняя обрезка позволит избавиться от мертвых веток, позволит проникать солнечному свету в крону дерева. В комплексе это будет гарантировать пышное цветение и хороший урожай.

Пионы

Обычно пионы обрезают осенью – в период с октября по ноябрь. Однако весной пионы также можно обрезать. Это позволит избавиться от мертвых веток и способствовать росту новых.

Можно ли обрезать пионы весной / Фото Unsplash

Виноград

Виноградную лозу следует обрезать в апреле, чтобы способствовать большему урожаю осенью. Поскольку это растение также является прекрасным способом озеленения, то своевременное обрезание мертвых ветвей будет способствовать хорошему росту лозы.

В то же время существуют цветы, которые категорически запрещено обрезать весной. Если это сделать, то сад может остаться совсем без цветения.