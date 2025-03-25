Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, перш ніж взяти в руки секатор у цю пору, варто знати, що не всі рослини слід обрізати навесні. Деякі з них формують свої квіткові бруньки ще з осені, і рання обрізка може позбавити вас їхнього цвітіння. Які рослини не варто чіпати, розповідаємо далі.

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Рододендрон

Рододендрони формують квіткові бруньки ще з минулого року, тому обрізка навесні може призвести до втрати цвітіння. Якщо потрібно коригувати форму, робіть це відразу після цвітіння.

Форзиція

Це одна з перших рослин, що зацвітає навесні. Якщо обрізати її до завершення цвітіння, ви ризикуєте не побачити жовтого весняного килима у своєму саду.

Гортензія

Деякі види гортензії, зокрема великолиста і дуболистна, цвітуть на старій деревині. Їх слід обрізати тільки після завершення цвітіння.

Магнолія

Магнолії формують свої квіткові бруньки ще влітку чи восени. Весняна обрізка може пошкодити майбутнє цвітіння та загалом погіршити здоров’я дерева.

Які рослини не можна обрізати навесні: дивіться відео

Ехінацея

Минулорічні стебла ехінацеї захищають молоді пагони від холодів і служать їжею для птахів. Обрізати її слід лише після появи нових пагонів.

Молочай

Цей вид проростає повільно, а його старі стебла є прихистком для запилювачів. Обрізку варто відкласти до появи нового приросту.

Бузок

Бузок цвіте на старих пагонах, тому обрізка навесні може позбавити вас розкішного аромату та квітів. Найкраще обрізати його після завершення цвітіння.

Калина

Більшість видів калини цвітуть навесні, тому їх варто обрізати лише після завершення цвітіння, щоб не втратити декоративний ефект.

Квітуча айва

Весняна обрізка цієї рослини може знищити її квіткові бруньки. Найкращий час для корекції форми – після завершення цвітіння.

Додамо, що весняна обрізка є шкідливою не для всіх рослин. До прикладу, троянди важливо обрізати навесні для пишного цвітіння, росту кущів та появи нових бутонів.