Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, завдяки правильному вибору рослин ви зможете створити яскраві та мальовничі композиції, які оживлять найтемніші куточки двору. Які ж кущі для цього обрати, розповідаємо далі.

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Гортензія

Гортензії – це одні з найпопулярніших декоративних кущів. Вони цвітуть у різних відтінках залежно від кислотності ґрунту. А деякі сорти можуть рости навіть у повній тіні.

Саркококка

Ця вічнозелена рослина ідеально підходить для сухих тіньових садів. Вона має глянцеве листя та ранньою весною дає маленькі білі квіти з приємним ароматом.

Рододендрон

Цей кущ забезпечує яскраве цвітіння у весняний період і добре переносить тінь завдяки широким листям, які ефективно поглинають світло.

Азалія

Азалія – близька родичка рододендрона, проте більшість її сортів є листопадними. Однак це жодним чином не впливає на її здатність процвітати у тіні.

Троянди

Троянди можуть здатися несподіваним доповненням до цього списку, оскільки вони славляться великою любов'ю до сонячного світла. Однак деякі їхні сорти можуть рости в півтіні.

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Падуб

Цей вічнозелений чагарник із червоними ягодами додає декоративності в зимовий період, а також не створює клопоту, якщо росте у затінку.

Форзиція

Цей кущ відомий своїми яскраво-жовтими весняними квітами та швидким ростом, а також невибагливістю до умов.

Гірський лавр

Гірський лавр пропонує чудове вічнозелене листя та рожеве або біле цвітіння пізньої весни. Він насправді віддає перевагу півтіні, а не просто терпить її.

Тис

Цей вічнозелений кущ добре переносить як сонце, так і глибоку тінь. Можна знайти багато різних сортів рослини, які пасуватимуть під унікальні умови вашого двору.

До слова, не тільки затінок може бути проблемою у саду. Тип землі також може впливати на стан рослин. Так, до прикладу, піщаний ґрунт потребує певних видів квітів, які зможуть адаптуватися до його умов.