Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, цим середовищем дуже часто стає будинок. Якщо помічаєте, що з приходом літа у вас побільшало небажаних гостей, вам зовсім не здається – це звична реакція комах на високі температури. Як з ними боротися, розповідаємо далі.

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Як спека впливає на комах

Комахи – холоднокровні організми. Вони напряму залежать від температури довкілля. Більшість з них активізується за теплої погоди, однак при підвищенні температури до понад 30 – 40°C комахи починають шукати укриття.

Температури вище 50°C взагалі можуть бути смертельними для багатьох видів. Але навіть якщо до цієї межі не доходить, спека прискорює їхній метаболізм та життєвий цикл: яйця швидше вилуплюються, личинки швидше ростуть, і нові покоління з’являються ледь не щотижня.

Як результат – комахи розмножуються активніше, а отже, і частіше з’являються в помешканнях, шукаючи прохолоду, вологу і їжу.

Чому вони обирають саме ваш дім

Коли на вулиці 30°C і більше, а особливо в суху погоду, комахи шукають притулок у прохолодних, затінених місцях із підвищеною вологістю. І ваш дім може стати для них ідеальним прихистком.

Найчастіше це стосується мурах, тарганів, павуків, мух і вуховерток. Потрапивши всередину, вони залишаються надовго – адже знаходять усе необхідне: вологу, їжу й захист.

Влітку комахи шукають прихисток у будинках / Фото Pexels

Як запобігти літньому нашестю

Застосовуйте захисні засоби частіше. Через спеку спреї та приманки швидше випаровуються, тому їх варто наносити вранці або ввечері та повторювати частіше.

Перевірте ущільнювачі дверей і вікон. Щілини пропускають не лише тепле повітря, а й комах. Герметизація зменшує шанси на вторгнення.

Контролюйте вологість. Особливо в підвалах та ванних кімнатах. Встановіть осушувач повітря та перевірте, чи не підтікає кран або труба.

Зберігайте їжу правильно. Фрукти, корм для тварин і крихти приваблюють комах. Тримайте продукти в герметичних контейнерах, швидко мийте посуд і прибирайте залишки.

Винесіть сміття якомога далі. Контейнери для сміття краще тримати не біля входу, а на відстані. Вони є магнітом для шкідників.

Обріжте гілки, що торкаються дому. Зелені насадження, які прилягають до стін чи даху, можуть стати містком»для комах.

Спробуйте натуральні засоби. Перцева м’ята, лаванда, цитронелла можуть ефективно відлякувати шкідників.

Що робити, якщо комахи вже оселилися

Починайте з виявлення точок проникнення, джерел їжі та води. Потім дійте швидко: використовуйте пастки-приманки, натуральні інсектициди або пилосос для збору комах та їхніх яєць. Вчасні й послідовні дії не дадуть шкідникам зміцнити свої позиції у вашому домі.

Водночас замість того, щоб миритися з їхньою присутністю або щодня влаштовувати облаву, краще завчасно вжити профілактичних заходів. Тоді ваш дім залишиться лише для вас – без непроханих сусідів.

До речі, дбати про відсутність комах треба не тільки у будинку, а й поблизу басейну. Для цього можна використати 5 природних способів, що дозволяють відлякати бджіл від басейну, не нашкодивши комахам.