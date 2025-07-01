Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, этой средой очень часто становится дом. Если замечаете, что с приходом лета у вас стало больше нежелательных гостей, вам совсем не кажется – это привычная реакция насекомых на высокие температуры. Как с ними бороться, рассказываем далее.

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Как жара влияет на насекомых

Насекомые – холоднокровные организмы. Они напрямую зависят от температуры окружающей среды. Большинство из них активизируется при теплой погоде, однако при повышении температуры до более 30 – 40°C насекомые начинают искать укрытие.

Температуры выше 50°C вообще могут быть смертельными для многих видов. Но даже если до этого предела не доходит, жара ускоряет их метаболизм и жизненный цикл: яйца быстрее вылупляются, личинки быстрее растут, и новые поколения появляются чуть ли не каждую неделю.

Как результат – насекомые размножаются активнее, а значит, и чаще появляются в помещениях, ища прохладу, влагу и пищу.

Почему они выбирают именно ваш дом

Когда на улице 30°C и более, а особенно в сухую погоду, насекомые ищут убежище в прохладных, затененных местах с повышенной влажностью. И ваш дом может стать для них идеальным убежищем.

Чаще всего это касается муравьев, тараканов, пауков, мух и уховерток. Попав внутрь, они остаются надолго – ведь находят все необходимое: влагу, пищу и защиту.

Летом насекомые ищут убежище в домах / Фото Pexels

Как предотвратить летнее нашествие

Применяйте защитные средства чаще. Из-за жары спреи и приманки быстрее испаряются, поэтому их следует наносить утром или вечером и повторять чаще.

Проверьте уплотнители дверей и окон. Щели пропускают не только теплый воздух, но и насекомых. Герметизация уменьшает шансы на вторжение.

Контролируйте влажность. Особенно в подвалах и ванных комнатах. Установите осушитель воздуха и проверьте, не подтекает ли кран или труба.

Храните пищу правильно. Фрукты, корм для животных и крошки привлекают насекомых. Держите продукты в герметичных контейнерах, быстро мойте посуду и убирайте остатки.

Вынесите мусор как можно дальше. Контейнеры для мусора лучше держать не у входа, а на расстоянии. Они являются магнитом для вредителей.

Обрежьте ветки, касающиеся дома. Зеленые насаждения, которые прилегают к стенам или крыше, могут стать мостиком для насекомых.

Попробуйте натуральные средства. Перечная мята, лаванда, цитронелла могут эффективно отпугивать вредителей.

Что делать, если насекомые уже поселились

Начинайте с выявления точек проникновения, источников пищи и воды. Затем действуйте быстро: используйте ловушки-приманки, натуральные инсектициды или пылесос для сбора насекомых и их яиц. Своевременные и последовательные действия не дадут вредителям укрепить свои позиции в вашем доме.

В то же время вместо того, чтобы мириться с их присутствием или ежедневно устраивать облаву, лучше заблаговременно принять профилактические меры. Тогда ваш дом останется только для вас – без непрошеных соседей.

Кстати, заботиться об отсутствии насекомых надо не только в доме, но и вблизи бассейна. Для этого можно использовать 5 природных способов, позволяющих отпугнуть пчел от бассейна, не навредив насекомым.