Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, их присутствие у бассейна может испортить отдых: постоянное жужжание, страх быть ужаленным – все это вызывает дискомфорт. Какие способы помогут сохранить спокойствие у воды и не навредить насекомым, рассказываем далее.

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Предложите альтернативный источник воды

В жаркое время пчелы ищут воду для увлажнения ульев и охлаждения – именно поэтому их привлекает ваш бассейн. Даже хлорированная вода не является препятствием: если она разливается на бетон, пар хлора быстро испаряется, оставляя безопасный для пчел источник.

Решение простое: поставьте на расстоянии от бассейна неглубокую емкость с водой. Добавьте туда камешки или шарики – это создаст безопасное место для посадки. Ежедневно обновляйте воду, чтобы она оставалась чистой. Как вариант – установите небольшую птичью ванну или время от времени поливайте сад шлангом или разбрызгивателем.

Нарушьте их привычку

Пчелы быстро привыкают к источнику воды. Если накрыть бассейн на несколько дней и одновременно обеспечить другой источник – насекомые начнут искать новую точку увлажнения. Таким образом вы перенаправите их внимание, не прибегая к агрессивным средствам.

Пчелы ищут источник воды в жару / Фото Freepik

Избегайте сладостей на открытом воздухе

Сахарные напитки, кусочки арбуза, мороженое – все это сильный магнит для пчел, особенно летом, когда природных нектаров становится меньше. Пищевые сетки или накрывки помогут защитить пищу и отвадить насекомых.

Создайте опылительный уголок подальше от бассейна

Вместо того чтобы пытаться выселить пчел со двора, предложите им удобную среду обитания. Посадите цветы, богатые на нектар, в другой части участка. Это поможет обеспечить пчелам естественный источник пищи и отвлечь их от бассейна. Местные растения – лучший вариант, ведь они лучше привлекают опылителей.

Сохраняйте спокойствие и не бейте пчел

Если вы видите одиночных пчел, которые быстро прилетают на воду и так же быстро исчезают – просто оставьте их в покое. Они не агрессивны и не намерены нападать. Избегайте резких движений – это может спровоцировать ужаление. Вместо этого спокойно отойдите или зайдите в помещение.

К слову, пчелы могут быть не единственной проблемой летом. Также важно знать, как защитить дом от нашествия мух, что не менее активизируются в это время года.