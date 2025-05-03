Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, пользователь поделился своей историей в соцсетях, которая собрала более 15 000 предпочтений. Что известно об этом инциденте, рассказываем далее.

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Как пчелы захватили балкон семьи

На снимке, прикрепленном к сообщению, видно плотное скопление пчел вокруг трубы над стиральной машиной.

Этого не было в 9 утра, когда моя мама вышла на балкон, а в 10:30, когда я проснулся, рой уже появился,

– отметил автор.

В комментариях он объяснил, что за 90 минут пчелы захватили часть балкона в жилом районе, который граничит с большим парком. По словам пользователя, это дикие пчелы, однако они вели себя спокойно: даже после случайного раздражения быстро вернулись к трубе и продолжили свое скопление.

Как выглядит рой на балконе: смотрите фото

В то же время эксперт по пчеловодству Матео Кайзер добавляет, что рой – это естественный процесс создания нового улья, когда старый становится тесным. Около половины пчелиной семьи – от 10 000 до 20 000 особей – вместе с королевой отправляются на поиски нового жилья.

Пчелы обычно выбирают временное место для отдыха, например ветви деревьев или, как в этом случае, балкон, пока разведчики ищут постоянный дом.

Хотя сам рой преимущественно не является агрессивным, его присутствие создает трудности для жителей дома. Автор публикации отметил, что пчелы начали строить улей прямо над стиральной машиной. Попытки найти местного пасечника для безопасного переселения пчел оказались безуспешными из-за высокой стоимости услуг.

Через два дня после появления роя пчелы уже начали строить улей. Это существенно меняет поведение насекомых – они становятся значительно агрессивнее и защищают свое новое жилье.

Несмотря на рекомендации властей "просто подождать", пчелы окончательно поселились на трубе. Эксперты отмечают, что действовать нужно немедленно, как только обнаружен рой, чтобы предотвратить создание постоянной колонии.

По словам Кайзера, гуманное переселение роя очень важно для сохранения пчелиных популяций. Без вмешательства пасечников менее четверти роев выживает самостоятельно. Учитывая, что около 35% мировых пищевых продуктов зависит от опыления, защита пчел имеет решающее значение для экосистемы.

К слову, кроме пчел хлопот дома может нанести и моль. Чтобы защититься от нее, можно воспользоваться природными отпугивателями.