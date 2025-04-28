Какие природные запахи отпугивают моль из дома – сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

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6 запахов, которые отпугивают моль

Вывести моль из дома не так просто, поэтому, если удалось избавиться от вредителей, то хочется защитить дом от нового нашествия. Так, существует 6 запахов, которые отпугивают моль от дома.

Лаванда

Лаванда – природное средство от моли, которое используется чаще всего. Аромат этих цветов содержит химические соединения, которые отпугивают моль от проникновения и откладывания яиц, и особенно хорошо подходит для того, чтобы удерживать их как можно дальше от одежды.

Эксперты советуют положить в шкаф и ящики несколько пакетиков с сухой лавандой или ватные шарики с эфирным маслом лаванды, чтобы защитить пространство от моли.



Лаванда защищает дом от моли / Фото Freepik

Кедровое дерево

Кедровое дерево, как и лаванда, – эффективный природный отпугиватель. Чтобы защитить дом от моли, достаточно добавить несколько капель эфирного масла кедрового дерева на шарики из ваты и поместить их в шкафах. Как объясняют специалисты, аромат кедрового дерева влияет на рецепторы моли таким образом, что вредители не могут найти себе место для жизни.



Кедровое дерево / Фото Freepik

Гвоздика

Сильный и пряный аромат гвоздики действует как отпугиватель моли. Этот резкий запах очень неприятен для моли и отпугивает их от такого места. Чтобы защитить дом от моли, достаточно создать специальный спрей – развести воду с несколькими каплями эфирного масла гвоздики, и разложить несколько сушеных гвоздик в шкафу.



Гвоздика отпугивает моль / Фото Freepik

Цитрусовые

Цитрусовые ароматы отпугивают моль благодаря своему свежему запаху. Не только эфирное масло, но и кожура цитрусовых отпугивает вредителей от дома. Как и с гвоздикой, можно создать натуральный спрей от моли с цедрой лимона или апельсина, парой капель эфирного масла и воды.



Цитрусовые защищают дом от моли / Фото Freepik

Мята

Аромат мяты также защищает дом от моли. Так, эфирное масло перечной мяты на ватных спонжах будет отпугивать моль от шкафов. Чтобы усилить эффект, в шкафах можно положить высушенные листья мяты.



Мята защищает дом от моли / Фото Freepik

Розмарин

Розмарин в горшке на подоконнике, эфирное масло или засушенные веточки будут защищать дом от моли. Если растение поставить в доме, то моль даже на километр не подлетит к этому дому.



Розмарин отпугивает моль / Фото Freepik

К слову, ранее специалисты рассказали, как защитить дом от мышей и крыс. Как оказалось, грызуны также ненавидят некоторые природные ароматы.