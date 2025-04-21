Как вывести моль из квартиры – сообщает 24 Канал со ссылкой на Que Choisir.

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Как вывести моль из квартиры

Если вы заметили в квартире моль, то следует немедленно осмотреть помещение. Особое внимание следует уделить всем шкафам и ящикам, где хранится одежда и крупы. "Гнездо" моли легко найти, ведь там заметными будут белые или кремовые личинки.

После того, как такое место нашли, его следует тщательно убрать. Так, с помощью пылесоса следует удалить все крошки и личинки. Обязательно все шкафы стоит тщательно вымыть. Особое внимание необходимо уделять всем щелям и углам.

Также следует тщательно осмотреть одежду. Если заметны личинки, то зимой одежду стоит вынести на балкон, а в теплое время года – положить в морозильную камеру. Это поможет убить личинки моли.

Для отпугивания моли можно использовать как специальные химические средства, так и народные. Согласно исследованиям экспертов, оба варианта работают одинаково.

Что касается народных отпугивателей моли, то говорится о растениях или специях с резким запахом (лаванда, лавровые листья, розмарин, тимьян, гвоздика, апельсин). Эксперты отмечают, что именно гвоздика лучше всего защищает дом от моли.

Ранее эксперты рассказали, как избавиться от пауков в доме. Кроме народных методов, возможно, понадобится и помощь профессионалов, если пауков много.