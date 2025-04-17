Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, один из оригинальных и экологических способов представить цветы – это создать подвесную композицию для сада из старых банок и бутылок. Как воплотить этот проект, рассказываем далее.

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Как создать подвесную композицию для сада

Перед тем, как начать создание этого бюджетного и стильного подвесного кашпо своими руками, стоит спланировать несколько важных деталей.

Сначала определите, сколько банок вы хотите использовать и будете ли вы вешать их вертикально, или горизонтально. Также не забудьте тщательно вымыть и высушить банки перед тем, как начать работать с ними.

Теперь вам понадобится веревка или шпагат (например, натуральная джутовая веревка). Возьмите длину веревки, необходимую для подвешивания всей конструкции, и начните обматывать шпагат вокруг горлышка первой банки.

После этого измерьте расстояние, которое нужно оставить для каждой следующей банки, и повторите этот процесс. А как все они будут надежно прикреплены, оставьте немного веревки на конце для крепления на стене или карнизе.

Как сделать подвесной сад: смотрите видео

Далее композицию можно персонализировать с помощью краски или декора. Вы можете раскрасить банки в разные цвета с помощью спрей-краски, чтобы создать яркий и стильный вид. Также можно использовать матовую краску для особого эффекта.

Если вы не хотите менять цвета, вместо свежих цветов можно использовать сухие растения, чтобы добавить еще больше оригинальности.

В то же время, если вам не хочется использовать цветы совсем, но вы хотите сохранить вид подвесного сада, вы можете вложить в банки кофейные зерна или радужные шарики, чтобы добавить цвета и текстуры. Это создаст интересный декоративный элемент, который будет хорошо смотреться даже без живых растений.

К слову, из банок можно изготовить много разнообразного декора. Так, в сети девушка поделилась идеями, как сделать из них изысканные вазы.