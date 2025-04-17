Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, один з оригінальних і екологічних способів представити квіти – це створити підвісну композицію для саду зі старих банок та пляшок. Як втілити цей проєкт, розповідаємо далі.

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Як створити підвісну композицію для саду

Перед тим, як розпочати створення цього бюджетного і стильного підвісного кашпо своїми руками, варто спланувати кілька важливих деталей.

Спершу визначте, скільки банок ви хочете використати й чи будете ви вішати їх вертикально, чи горизонтально. Також не забудьте ретельно вимити та висушити банки перед тим, як почати працювати з ними.

Тепер вам знадобиться мотузка або шпагат (наприклад, натуральна джутова мотузка). Візьміть довжину мотузки, необхідну для підвішування всієї конструкції, і почніть обмотувати шпагат навколо горлечка першої банки.

Після цього виміряйте відстань, яку потрібно залишити для кожної наступної банки, і повторіть цей процес. А як усі вони будуть надійно прикріплені, залиште трохи мотузки на кінці для кріплення на стіні або карнизі.

Як зробити підвісний сад: дивіться відео

Далі композицію можна персоналізувати за допомогою фарби або декору. Ви можете розфарбувати банки у різні кольори за допомогою спрей-фарби, щоб створити яскравий та стильний вигляд. Також можна використовувати матову фарбу для особливого ефекту.

Якщо ви не хочете змінювати кольори, замість свіжих квітів можна використовувати сухі рослини, щоб додати ще більше оригінальності.

Водночас, якщо вам не хочеться використовувати квіти зовсім, але ви хочете зберегти вигляд підвісного саду, ви можете вкласти в банки кавові зерна або райдужні кульки, щоб додати кольору та текстури. Це створить цікавий декоративний елемент, який буде добре виглядати навіть без живих рослин.

До слова, з банок можна виготовити багато різноманітного декору. Так, у мережі дівчина поділилася ідеями, як зробити з них вишукані вази.